Eurowings conferma aumento delle tariffe. Trend comune sul mercato europeo

La curva delle tariffe aeree preoccupa tutto il comparto. Dalle agenzie di viaggi ai tour operator. Un tema che unisce fornitore e produttore di pacchetti e pare ormai aver preso una strada ben delineata.

Come già detto a più riprese anche dall’agenzia stampa di TTG Italia l’impennata del costo dei biglietti non sembra destinata a fare retromarcia. Il post pandemia covid ha segnato un confine molto chiaro ed ora non si illude nessuno su un possibile dietrofont. La domanda non mostra cedimenti e l’aumento, a volte ingiustificato, delle materie prime ha costretto i vettori a rimodulare i prezzi.

Situazione che, soprattutto sul lungo raggio, ha spinto l’asticella verso l’alto. Aanche i voli domestici e medio raggio hanno subito rialzi e le low cost stanno approfittando di questo trend per accodarsi (con piena soddisfazione) al resto del gruppo.

Così nei giorni scorsi la compagnia tedesca Eurowings ha ammesso che l’incremento dei costi verranno girati in (buona) parte al consumatore finale. Il costo dei servizi collegati alle strutture aeroportuali è infatti aumentato anche in Germania e la compagnia controllata da Lufthansa ha ormai assunto un peso importante a livello europeo con oltre 100 destinazioni. Secondo alcuni analisti il 2024 potrebbe presentare il conto a fine stagione con un incremento medio delle tariffe intorno al 20%, malgrado l’offerta sia aumentata rispetto allo scorso anno.