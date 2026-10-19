Il coraggio di Valeria Rebasti

Direttore TTG Italia
Valeria Rebasti non si è nascosta e la scorsa settimana si è presentata a Rimini a testa alta. Volotea malgrado i ben noti problemi finanziari ha voluto inviare un messaggio al mercato: “Continuiamo a volare regolarmente”. La compagnia aerea spagnola è finita nell'occhio del ciclone le scorse settimane con il ridimensionamento del network e la inevitabile riduzione di personale (con ammortizzatori sociali).
Con un post sui social la responsabile internazionale della linea aerea ha detto che: “In un momento in cui è importante esserci è stato ancora più bello poter rassicurare tutti con un messaggio semplice e concreto: noi siamo qui e continuiamo a volare regolarmente e continueremo a farlo”.
Un modo per tranquillizzare il mercato che da qualche tempo sta assistendo ad annunci di compagnie che arretrano il raggio d'azione. Ora il vettore è in attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi. Intanto piovono sul mercato riduzioni di voli (non è solo Volotea) e tariffe in oscillazione. Si prospetta un inverno lungo per le compagnie aeree.
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