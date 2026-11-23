Una piattaforma pensata per le agenzie di viaggio, che in un solo ambiente digitale consente di gestire tutte le attività legate alla prenotazione dei trasporti e dei servizi accessori in una perfetta combinazione tra tecnologia ed esperienza.

Grazie alla profonda conoscenza dei sistemi GDS e NDC, Volaeasy.com garantisce agli agenti tutto questo trasformandosi in un partner prezioso, che può fare la differenza e garantire la massima serenità attraverso un supporto costante via telefono, e-mail e chat e un servizio per le emergenze attivo H24.

“Con Volaeasy.com l’agente può contare su un affiancamento concreto e continuativo. Il nostro team di professionisti è infatti sempre pronto a prendere in carico eventuali problemi individuando la soluzione migliore, in modo che l’agenzia non sia mai lasciata sola”, puntualizza Salvatore Raeli, CEO Volaeasy.

Un servizio che va oltre la biglietteria aerea

Profondamente convinti che un ambiente di lavoro integrato debba consentire di prenotare tutti i servizi utili per la costruzione del viaggio, Volaeasy.com integra voli, hotels, transfers, car rental e treni mettendo a disposizione degli agenti un unico punto di accesso alla piattaforma e un team di assistenza sempre raggiungibile. “In particolare - sottolinea Raeli - nell’ambito del ricettivo, la nostra piattaforma dà accesso ad oltre 1,5 milioni di strutture in tutto il mondo: un catalogo vastissimo che permette agli agenti di avere sempre la soluzione più adatta per ogni singolo cliente. Ricordo inoltre che, per tutte le tipologie di prodotto, le agenzie possono contare su prezzi competitivi che favoriscono le vendite e agevolano la costruzione di pacchetti personalizzati con un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

Anticipare le necessità del mercato

In Volaeasy.com l’innovazione non aspetta il mercato: lo anticipa. Gli sviluppi futuri sono infatti guidati dalla convinzione che investire in tecnologia crea vantaggi concreti. “Il nostro obiettivo - tiene a precisare il CEO - è continuare a potenziare l’ambiente di lavoro, perfezionare l’integrazione di NDC e GDS, ampliare la gamma e le funzionalità dei servizi complementari e ottimizzare gli strumenti digitali”.

Usare Volaeasy.com significa insomma affidarsi alla migliore soluzione sul mercato capace di coniugare tecnologia d’avanguardia e fattore umano. “Riassumendo - conclude Raeli - siamo il partner ideale per le agenzie che cercano una piattaforma integrata avanzata senza però mai rinunciare all’empatia, all’esperienza e all’assistenza diretta di professionisti sempre disponibili”.