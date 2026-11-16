Il Black Friday Yanolja Go Global raddoppia i vantaggi

Il Black Friday è la settimana in cui i clienti cercano l’occasione migliore, e di solito a guadagnarci davvero sono soprattutto loro. Quest’anno Yanolja Go Global, la piattaforma B2B del Gruppo Yanolja dedicata ad agenzie di viaggio e tour operator, ha costruito la sua campagna per premiare anche chi vende: dal 23 al 30 novembre ogni prenotazione Black Friday premia due volte, il cliente con una tariffa scontata e l’agenzia con i punti del programma fedeltà GOLD.

La campagna, “Make it count twice”, si basa su due promozioni:

· Tariffe Black Friday: fino al 75% di sconto su hotel selezionati, riconoscibili in piattaforma dal badge nero e raccolti nel filtro Black Friday.

· Punti GOLD su ogni prenotazione, accumulati in automatico, con punti extra fino a 2x sugli hotel con GOLD Promotions, disponibili con un filtro dedicato.

I due filtri si possono combinare: sugli hotel che aderiscono a entrambe le promozioni, i vantaggi si sommano.

Cos’è GOLD

GOLD è il programma fedeltà con cui Yanolja Go Global premia le agenzie clienti. Ogni prenotazione fatta sulla piattaforma genera punti, che si possono usare nel Marketplace dei premi, tra gift card, prodotti e servizi di viaggio, oppure per pagare prenotazioni già effettuate. I punti diventano utilizzabili dopo il check-out e il pagamento del soggiorno.

Il programma è disponibile per tutti i clienti e si attiva direttamente dalla piattaforma, a cura dell’utente Admin dell’agenzia. Poiché i punti maturano solo sulle prenotazioni successive all’attivazione, per sfruttare il Black Friday conviene attivarlo prima di iniziare a prenotare.

Per le agenzie che non lavorano ancora con Yanolja Go Global

La piattaforma offre centinaia di migliaia di hotel in tutto il mondo, transfer e noleggio auto, con assistenza 24/7 in 17 lingue. Le agenzie possono registrarsi su goglobal.travel e prepararsi all’apertura del Black Friday.