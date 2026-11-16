Il caro carburante farà passare alla storia il 2026 come l’anno del più alto numero di fallimenti e difficoltà nel mondo delle compagnie aeree medio piccole. Dalle Americhe all'Asia passando per la vecchia Europa, il trasporto aereo internazionale affronta una stagione difficile tra fallimenti, sospensioni dei voli e procedure di ristrutturazione finanziaria. Il caso più emblematico è stato quello di Spirit Airlines, il vettore low cost statunitense che il 2 maggio ha cancellato tutti i voli, dopo aver tentato inutilmente di superare una grave crisi finanziaria. Negli Usa ha chiuso i battenti anche Starflite Aviation, in Messico Magnicharters ha sospeso i voli ed è finita in procedura fallimentare, e in Argentina Flybondi ha cessato le operazioni.

Tutto ciò conferma le difficoltà del mercato d’Oltreoceano, dove il modello dei voli a basso costo è in crisi e deve fare i conti con margini sempre più ridotti. Anche in Europa, però, il quadro è preoccupante. Tra le compagnie coinvolte figurano la slovacca AirExplore, che ha interrotto le operazioni lo scorso 11 novembre, così come la britannica Ascend Airways e la slovena AlpAvia, mentre l'irlandese Fly4 Airlines è finita in liquidazione provvisoria. In Spagna AlbaStar ha sospeso i voli da novembre e si prepara ad affrontare una procedura d'insolvenza. Situazione complicata anche per la rumena AnimaWings, alle prese con difficoltà finanziarie e operative.

Non tutte le crisi, tuttavia, si sono trasformate in fallimenti. Alcuni vettori stanno cercando di salvarsi attraverso ristrutturazioni e accordi con i creditori. È il caso di Volotea, che deve affrontare un importante percorso di riduzione del debito, e di AirBaltic, impegnata in una riorganizzazione finanziaria. Anche la rumena Dan Air ha avviato la scorsa settimana una procedura d'insolvenza con l'obiettivo di proseguire l'attività. I voli da Bucarest verso Orio e Torino restano quindi al momento garantiti.

Tutto a causa del caro carburante? In parte sì, ma forse è stato solo il colpo di grazia finale, per una crisi che in realtà si trascina da qualche anno. In questi anni molte di queste piccole e medie compagnie stavano infatti recuperando i debiti e le difficoltà finanziarie lasciate dalla pandemia. Gli aumenti del fuel e dei costi di manutenzione hanno complicato questo percorso. Il paradosso è che tutto questo avviene mentre la domanda mondiale di trasporto aereo continua a crescere. Un mercato in espansione, quindi, ma non necessariamente è capace di garantire la sopravvivenza di tutti i suoi player.