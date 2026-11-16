Tre nuovi resort nei prossimi due anni per il gruppo Sun Siyam, ma prima un invito a scoprire l’unicità delle collezioni Lifestyle, Privé e Luxury, così come le 50 Ocean Signature Villas di fresca apertura presso il Sun Siyam Vilu Reef, il suo informale Yaya Beach Club e il ristorante di cucina italiana Tuscany.

“Completato un meticoloso percorso di rebranding - ha spiegato in visita a Milano col proprio team Deepak Booneady, ceo di Sun Siyam - vogliamo riportare gli ospiti italiani ai vertici di mercato, oggi ancora fra i top 10 internazionali, ma indubbiamente penalizzati dagli effetti della crisi del Golfo Persico nel 2026. Qualità del cibo, dell’esperienza balneare e del servizio sono le loro tre richieste prioritare, anche perché l’arrivo di un crescente numero di famiglie, di gruppi di amici e di team aziendali, rispetto alle tradizionali coppie in viaggio di nozze, induce a sviluppare un’offerta più dinamica, basata su esperienze autenticamente locali e, al tempo stesso, personalizzate”.