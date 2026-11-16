Tre nuovi resort nei prossimi due anni per il gruppo Sun Siyam, ma prima un invito a scoprire l’unicità delle collezioni Lifestyle, Privé e Luxury, così come le 50 Ocean Signature Villas di fresca apertura presso il Sun Siyam Vilu Reef, il suo informale Yaya Beach Club e il ristorante di cucina italiana Tuscany.
“Completato un meticoloso percorso di rebranding - ha spiegato in visita a Milano col proprio team Deepak Booneady, ceo di Sun Siyam - vogliamo riportare gli ospiti italiani ai vertici di mercato, oggi ancora fra i top 10 internazionali, ma indubbiamente penalizzati dagli effetti della crisi del Golfo Persico nel 2026. Qualità del cibo, dell’esperienza balneare e del servizio sono le loro tre richieste prioritare, anche perché l’arrivo di un crescente numero di famiglie, di gruppi di amici e di team aziendali, rispetto alle tradizionali coppie in viaggio di nozze, induce a sviluppare un’offerta più dinamica, basata su esperienze autenticamente locali e, al tempo stesso, personalizzate”.
È l’effetto dell’alto numero di repeater intercettato dal gruppo, che in pochi anni ha visto letteralmente le coppie trasformarsi in famiglie allargate (grazie anche alla gratuità estesa a due figli sino a 15 anni per chi alloggia in water villa), ciascuna con esigenze proprie e specifiche.
“A causa delle difficoltà internazionali di mercato - ha evidenziato Booneady - i tour operator chiedono sempre più sconti, ragion per cui abbiamo elaborato una segmentazione dell’offerta che faciliti una permanenza media di una decina di giorni, senza perdere qualità, sfruttando anche la convenienza economica dei mesi estivi rispetto a quelli invernali: periodo, quest’ultimo, ambito da mercati al momento più in forza, quali quello russo, indiano o cinese”.
Alberto Caspani
Remo Vangelista