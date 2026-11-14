Magicland conferma l’apertura di Durango nel 2027

Magicland ha presentato a IAAPA Expo Europe 2026 la nuova montagna russa che inaugurerà nel 2027: Durango, un ‘wooden coaster’ in legno di ultima generazione destinato a diventare una delle novità più importanti della prossima stagione per il parco di divertimenti.

Con un investimento di 15 milioni di euro, realizzata in collaborazione da The Gravity Group e Martin & Vleminckx, la nuova attrazione sarà unica in Italia e segnerà una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di Magicland.

Ispirata al territorio messicano di Durango e alla tradizione mineraria, l’attrazione è a tema corsa all’oro nel vecchio West, con passaggi “sottoterra”. I suoi circa 30 metri di altezza e quasi un chilometro di sviluppo faranno da scenario a 13 momenti di ‘airtime’, durante i quali i passeggeri proveranno la sensazione di sollevarsi dal sedile. Sarà inoltre l’unico wooden coaster in Europa a includere un’inversione, un elemento inedito per questa tipologia di attrazione.

“Durango rappresenta una tappa fondamentale nella crescita di Magicland», dichiara Guido Zucchi, amministratore delegato di Magicland. «Grazie alla collaborazione con Martin & Vleminckx e The Gravity Group porteremo nel Parco un’attrazione unica in Italia, capace di unire il fascino dei wooden coaster a tecnologie di ultima generazione. Sarà una delle protagoniste del 2027 in Europa, un simbolo e forte attrattore per il Magicland del futuro».