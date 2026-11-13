Four Seasons: arriva ‘Coastlines & Culture’, il nuovo viaggio del Private Jet per il 2028

Four Seasons lancia un nuovo itinerario intorno al mondo in private jet per il 2028. Si chiama ‘Coastlines & Culture’ e partirà il 6 maggio 2028 per concludersi il 26 maggio: collegherà alcune delle coste più celebri del pianeta, dalle rive dell'Egitto al Sud della Francia, includendo diverse tappe che appaiono per la prima volta all'interno dell'esperienza in jet privato firmata Four Seasons.

“Ideare un nuovo itinerario in jet privato richiede grande riflessione e cura. Non ci limitiamo a scegliere le destinazioni, ma studiamo come abbinarle per unire diverse parti del mondo in un viaggio coerente e memorabile - spiega Marc Speichert, executive vice president e chief commercial officer di Four Seasons -. Con ‘Coastlines & Culture’ siamo in grado di riunire mete raramente visitabili in un unico viaggio, creando momenti di meraviglia e scoperta, e offrendo esperienze che gli ospiti forse non avrebbero mai immaginato possibili; il tutto all'insegna di quell'attenzione autentica e di quel servizio che definiscono il marchio Four Seasons”.

Per la prima volta, alcuni hotel e resort Four Seasons – sia nuove aperture che strutture storiche – entrano a far parte degli itinerari in jet privato: tra questi, il Four Seasons Hotel San Francisco, il Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake, il Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, il Four Seasons Hotel Hampshire e il Four Seasons Resort Zanzibar (di prossima apertura).

L’itinerario

Il viaggio prende il via da San Francisco; gli ospiti attraversano il Pacifico alla volta di Seoul, dove potranno approfondire le tradizioni spirituali coreane attraverso una visita immersiva al tempio di Jingwansa. L'itinerario prosegue verso Hangzhou, per un incontro con i maestri del tè presso la piantagione di Meijiawu e una visita al secolare tempio di Jinshan. Una giornata a Shanghai offrirà un contrasto affascinante, grazie all'esperto di storia Patrick Cranley, che svelerà le stratificazioni del passato e del presente della metropoli.

Successivamente, gli ospiti raggiungeranno lo Sri Lanka. Attraverso la visita a una piantagione privata di cannella, gli ospiti scoprono il patrimonio del Paese. L'itinerario prosegue verso Zanzibar, con soggiorno presso l'attesissimo Four Seasons Resort Zanzibar, dove l'eredità swahili e le antiche tradizioni legate alle spezie offrono uno sguardo sulla storia dell'isola. Il viaggio continua a Sharm El Sheikh, punto d'incontro tra il deserto del Sinai e il Mar Rosso; qui gli ospiti possono trascorrere del tempo in mare anche grazie al noleggio di uno yacht privato che permette di ammirare la costa da una prospettiva privilegiata.

Dal Mar Rosso, gli ospiti si spostano a Cap-Ferrat, soggiornando in uno degli hotel più ricchi di storia della Costa Azzurra: il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel.

Un'escursione in yacht privato verso Cannes offre un modo rilassante per esplorare la costa, prima di giungere alla tappa conclusiva dell'itinerario: l'Hampshire. Qui, la campagna inglese fa da cornice a un approfondimento sulla storia reale britannica, che include un accesso esclusivo all'Hampton Court Palace.

Un team dedicato – composto da un concierge, uno chef executive e un medico di viaggio – cura ogni minimo dettaglio, garantendo l'eccellenza del servizio Four Seasons lungo tutto il percorso.