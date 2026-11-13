Azerbaijan, una meta che vuole farsi scoprire dai tour operator italiani

La scuderia di Massimo Tocchetti e Aigo può contare su una nuova “macchina turistica”, l’Azerbaijan. Da qualche settimana il ceo della società milanese ha infatti assunto la carica di rappresentante per l'Italia e sta preparando un progetto in grado di dare forza all'immagine turistica del paese.

“Siamo partiti con un’operazione di market intelligence. Era necessaria per capire ed evidenziare le aree da mettere in evidenza nel piano strategico che andremo a sviluppare - dice Tocchetti a TTG Italia - Abbiamo Baku a meno di 5 ore di volo dall'Italia e numerosi siti Unesco da valorizzare. Punteremo anche sul turismo montano. Per alzare il livello qualitativo da qualche tempo è stata avviata una campagna di formazione del personale ad ampio spettro”.

Per dare maggiore visibilità all'Azerbaijan nelle prossime settimane verranno effettuate due tappe del roadshow di presentazione a Roma e Milano, eventi che precederanno una serie di attività con alcuni tour operator italiani alla caccia di nuove destinazioni. “Per noi di Aigo è sfidante portare in Italia un'area del mondo poco nota - conclude Tocchetti - Crediamo che il turismo, nel volgere di qualche anno, possa diventare una parte importante del motore economico. Dobbiamo mettere gli ultimi dettagli del progetto finale con le linee strategiche di sviluppo. Sono certo che questa meta potrà riservare belle sorprese anche sotto il punto di vista delle presenze turistiche”. (r.v.)