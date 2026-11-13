Nonostante l’incremento del 28,7% dei costi del carburante Wizz Air archivia il secondo trimestre (da luglio a settembre) battendo le attese degli analisti. Tutti positivi gli indicatori, a cominciare dal fatturato, cresciuto del 19,9% a 2,29 miliardi di euro, di cui 1,37 miliardi per la vendita dei biglietti e 926 milioni di euro alla voce ancillary, con incrementi rispettivamente del 21,4% e del 17,7 per cento.

L’utile operativo è aumentato dell’8,8%, a 447,8 milioni: un dato, spiega Il Sole 24 Ore, superiore alle previsioni. In incremento l’utile netto, che ha raggiunto 306,3 milioni, a più 7,4% su base annua, nonostante le perdite sui cambi. L’ebitda trimestrale è salito del 13,8%, a 775 milioni, ma per quanto riguarda l’intero anno finanziario la compagnia non ha fornito previsioni, a causa delle incertezze dovute al prezzo del carburante.

Più difficili i risultati dei sei mesi iniziati a marzo in piena crisi per l’aumento del costo del carburante: nel periodo i costi del carburante sono aumentati del 33,7%, raggiungendo 1,24 miliardi di euro, una voce che continua a pesare sui risultati e a cui la compagnia ha risposto rafforzando la propria strategia di hedging.

Tra i principali elementi di incertezza resta la disponibilità dei motori Pratt & Whitney GTF, con 22 aeromobili che ancora risultavano a terra per le ispezioni legate ai propulsori. Sul fronte commerciale, invece, Wizz Air continua a investire sull’Italia, portando a 42 il numero degli aeromobili basati nel Paese, anche attraverso l’apertura di due nuove basi. La compagnia ha inoltre annunciato nuove basi in Spagna, a Valencia, Madrid e Santiago de Compostela, oltre che a Pristina, in Kosovo, e a Brasov, in Romania.