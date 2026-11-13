RHC Group verso una chiusura d’anno in crescita

Stagione positiva per RHC Group che archivia il 2026 confermando la solidità del proprio percorso di crescita e l'efficacia di una strategia orientata alla qualità dell'offerta, alla valorizzazione dei servizi e alla diversificazione delle esperienze.

A livello complessivo, RHC Group registra un incremento dei ricavi del 3%, a fronte di un tasso di occupazione stabile rispetto all'anno precedente, risultato sostenuto dall'aumento del 3% della tariffa media giornaliera (ADR) e, soprattutto, dalla capacità di generare maggior valore attraverso servizi complementari ed esperienze ad alto contenuto qualitativo.

Tra i comparti che registrano le crescite più significative spicca la Thalea spa, con un incremento del 26%, a testimonianza del crescente apprezzamento degli ospiti per le proposte dedicate al benessere e alla rigenerazione, sempre più parte integrante dell'esperienza di soggiorno. Seguono le attività di congressi (+18%) ed eventi speciali (+12%), mentre i servizi extra segnano complessivamente un +5%, confermando il ruolo degli hotel firmati RHC Group come destinazioni speciali per appuntamenti di livello, grazie alla combinazione di scenari suggestivi, ambienti ricercati e servizi personalizzati, andando così oltre la sola componente ricettiva.

La composizione internazionale della clientela conferma la capacità di RHC Group di intercettare mercati differenti: l'Italia rappresenta il 23% degli ospiti, seguita dagli Stati Uniti con il 12% e dal Regno Unito con il 7%; tra gli altri paesi figurano Germania, Francia e India, ciascuno con una quota del 3%, mentre si distingue una presenza articolata di viaggiatori provenienti da Brasile, Arabia Saudita, Australia, Cina, Svizzera e Corea del Sud, a testimonianza di una domanda internazionale diversificata e di un interesse trasversale verso le destinazioni.

“I risultati di questa stagione ci confermano che la crescita non si misura soltanto attraverso il numero di camere vendute, ma soprattutto attraverso la capacità di generare valore e offrire agli ospiti esperienze che lascino un ricordo positivo e il desiderio di tornare - afferma Giuseppe Marchese, ceo di RHC Group -. Tutto ciò dimostra l'efficacia di un lavoro orientato alla qualità e al posizionamento delle nostre strutture, confermando quanto sia importante investire in servizi capaci di arricchire il soggiorno e ampliare le opportunità di sviluppo”.