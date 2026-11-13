Il turismo accessibile è un concetto ormai superato. Esiste il turismo tout court con differenti esigenze che impongono, a operatori e istituzioni, un cambio di passo. Ed esistono realtà che fanno proprie queste esigenze e le declinano in un ventaglio di proposte a cui tutti, indistintamente, possono avere accesso. È il caso di World4All, una startup italiana che integra dati verificati sul campo, tecnologia e, formazione per rendere più accessibili luoghi, servizi e destinazioni.

Per semplificare, si potrebbe definire come una sorta di ‘Google Maps dell’accessibilità’. Ma non solo. “In Italia - ci spiega Marvin Milanese, ceo e co-fondatore di World4All - il turismo accessibile vale 9,6 miliardi di euro, tra effetti diretti e indotti. Eppure, tra i circa 13 milioni di persone con disabilità di diverso livello e grado, 3 su 4 rinunciano ancora a viaggiare per la mancanza di informazioni affidabili sull’accessibilità di strutture e servizi. A livello europeo parliamo di un comparto da circa 400 miliardi di euro l’anno, con appena il 9% dei servizi turistici pienamente accessibile. Una domanda che esiste già, ma che una parte della filiera non è ancora attrezzata per accogliere. World4All lavora per colmare proprio questo gap”.

L’idea alla base del lavoro della startup è quella di un’app di matching che connetta il mondo b2b, b2g e b2c a un target che, in realtà, è molto ampio e va dalla silver economy alle famiglie con passeggini, dalle persone con diversi gradi di disabilità a quelle con intolleranze alimentari: “Un mercato gigantesco e ancora inesplorato - fa notare Milanese -, che nella gran parte dei casi si trova costretto a fare affidamento su dati frammentati e non del tutto affidabili”.

La nuova versione dell’app

Ed è proprio sull’affidabilità delle informazioni che si focalizza World4All: “A breve - anticipa Milanese - lanceremo una nuova versione della nostra app, il cui claim è ‘Tu scegli la meta, Noi saremo al tuo fianco’, che includerà categorie come trasporti, servizi, salute, shopping, hotel e ristoranti. All’interno delle categorie inseriamo le strutture e i servizi i cui dati non sono autocertificati, ma rilevati da nostri tecnici attraverso un sistema che conta ormai quasi 900 variabili che coprono ogni aspetto, dall’ingresso ai parcheggi, dai servizi presenti ai materiali e alle dotazioni degli spazi comuni. Esiste, inoltre, una categoria dedicata alle esperienze, strutturata sul modello di Smartbox, che comprende, ad esempio, picnic in vigna, gite in mongolfiera o in barca”. Per quest’ultima è già possibile la prenotazione diretta, mentre invece per tutto il resto l’app funziona come vetrina che mette in contatto gli utenti direttamente con le strutture o i servizi presenti. “Insieme all’app usciremo anche con il sito web, che presenterà le stesse funzionalità”.

L’ingresso nella rosa di strutture

Poter accedere in tranquillità a una struttura è importante, ma lo è altrettanto essere accolti in modo appropriato. Per questo Milanese vuole sottolineare un altro aspetto che gli sta molto a cuore: quello della formazione.

“World4All Academy - sottolinea - si avvale di circa 10 formatori e si struttura in tre rami: formatori esperti per accoglienza, progettazione inclusiva, e manager”.

Dal punto di vista degli imprenditori che desiderano entrare nella rosa di strutture proposte da World4All sono disponibili due livelli distinti. “Il primo - spiega Milanese - è un entry level gratuito, con auto registrazione da parte, ad esempio, del proprietario di un hotel, che può compilare uno smart form con informazioni di base, utile a dare visibilità alla sua struttura. Il secondo livello è la World4AllMetria, che permette di ottenere una consulenza e un badge per avere più visibilità e dare una maggiore quantità di informazioni verificate con il nostro intervento tecnico e formativo. La World4AllMetria genera punteggi che attivano indicatori specifici per gli utenti e produce una relazione tecnica con eventuali suggerimenti di miglioramento per la struttura. A quel punto l’attività entra nella rosa delle strutture verificate da Worl4All e certificabili da enti terzi”.

Il sistema di mappatura si integra anche con i singoli siti delle aziende, che possono fregiarsi del bottone ‘accessibilità verificata’: “La nostra scheda tecnica - specifica Milanese - è open, si può pubblicare direttamente sulle pagine web delle singole attività turistiche”.