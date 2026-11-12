Gli accordi di interlinea di Air Caraïbes cambiano gli equilibri turistici nelle Piccole Antille. Se nel 2025 l’arcipelago di Guadalupa ha raggiunto oltre 750mila arrivi per via aerea, con un +4% rispetto al 2024 e una spesa turistica di circa 767 milioni di euro, l’annata in corso prevede una chiusura ancor più solida.

“Grazie alla partnership con Ita Airways - hanno spiegato a Milano Patrick Galin e Daniela Smaldino, rispettivamente responsabile promozione Comité du tourisme Les îles de Guadalupe e sales manager Air Caraïbes - siamo convinti di poter rafforzare il contributo del mercato italiano, potendo ora agevolare i collegamenti da Milano, Roma, Firenze e Bologna via Parigi Charles De Gaulle, oltre che da Alghero, Ancona, Genova, Olbia, Torino e Verona con Volotea via Parigi Orly”.

Nel 2024 i visitatori tricolore hanno realizzato appena 8.900 pernottamenti nel Paese, pari a una quota di mercato dello 0,7%, ma l’accesso con carta d’identità, spiagge libere e la disponibilità di soluzioni ricettive per tutte le tasche giocano a favore dell’arcipelago francofono. La fitta rete di connessioni marittime fra le sei isole, con spostamenti compresi fra 20 minuti e un’ora massimo, fanno delle isole della Guadalupa una multidestinazione con tempi di permanenza media sino a 16 giorni, distribuibili oltretutto in qualsiasi periodo dell’anno, data l’assenza di uragani stagionali.

Entro il 2028-2029 apriranno, poi, due nuovi hotel 5 stelle in aggiunta al solo La Toubana Hôtel & Spa, puntando su ben 350 km di sentieri escursionistici, un’offerta di più di 90 monumenti storici, la straordinarietà del Jardin Botanique du Désert su La Désirade, nonché le tante agevolazioni del programma di certificazione ‘Esperto delle isole della Guadalupa’.