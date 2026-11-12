Handwritten Collection apre a Taormina lo Splendid Hotel Taormina

Un nuovo Handwritten Collection in Italia. Nella collezione di hotel plasmati da passione, personalità e spirito della destinazione di Accor entra lo Splendid Hotel Taormina, un nuovo indirizzo in una delle destinazioni più iconiche d’Italia.

Il brand Accor ha raggiunto un importante traguardo globale, con 50 hotel aperti nel mondo e oltre 50 strutture in fase di sviluppo. Un’evoluzione che conferma il crescente interesse verso soggiorni capaci di essere personali, autentici e costruiti intorno a storie reali.

“L’Italia è un mercato strategico per Accor e per la continua espansione di Handwritten Collection in Europa – spiega Marc Serarols, senior vice president franchise operations Mediterranean, Accor Premium, Midscale and Economy brands -. Questa nuova apertura a Taormina, una delle destinazioni più desiderate del Paese, riflette la nostra ambizione di portare in Italia hotel sempre più distintivi e ricchi di carattere. Con il suo straordinario patrimonio culturale e il forte richiamo per i viaggiatori internazionali, l’Italia rappresenta il contesto ideale per una collezione che celebra l’individualità e le storie locali.”

Situato nella parte alta di Taormina, a pochi minuti da Porta Messina e da Corso Umberto I, Splendid Hotel Taormina – Handwritten Collection rappresenta una base privilegiata per esplorare la città e i suoi dintorni. Originariamente villa privata, prima di essere trasformata in hotel tra gli anni Sessanta e Settanta durante l’espansione turistica di Taormina, la struttura ha recentemente inaugurato un nuovo capitolo della propria storia. Dal 2020 l’hotel è gestito dalla società di sviluppo immobiliare Geimcor, a seguito di un importante progetto di ristrutturazione. Oggi offre un’atmosfera intima, con viste sulla costa siculo-calabra, e dispone di 56 camere.

A rendere l’esperienza degli ospiti ancora più personale è la passione dell’host per il tennis. Un racconto che accompagna il soggiorno con discrezione: da un messaggio di benvenuto scritto a mano e ispirato al mondo del tennis, a una selezione curata di libri, fino a uno speciale cocktail “Match Point”. La narrazione prosegue nelle camere e al momento della partenza, attraverso dettagli e messaggi di saluto pensati per lasciare agli ospiti un ricordo personale e duraturo. Per rafforzare ulteriormente questo legame, l’hotel ha inoltre attivato una partnership con un tennis club nelle vicinanze, permettendo agli ospiti di coltivare la propria passione anche durante il viaggio.

L’esperienza in hotel si estende agli spazi dedicati al relax e alla convivialità, tra cui una piscina panoramica affacciata sulla Baia di Taormina, il ristorante Kairos, situato su una terrazza vista mare e dedicato a una cucina mediterranea raffinata, oltre a The Cave Lobby Bar, The Cave Bar e The Cave Rooftop Bar, dove gli ospiti possono gustare cocktail al tramonto accompagnati da musica dal vivo.

“Splendid Hotel Taormina ha da sempre un legame forte con la propria destinazione e l’ingresso in Handwritten Collection ci permette di celebrarne l’identità, arricchendo al tempo stesso l’esperienza degli ospiti attraverso dettagli curati, un approccio personalizzato e una passione autentica per l’ospitalità – conclude Cristiana Masciotta, operation director Geimcor -. La nostra ambizione è offrire un soggiorno intimo, autentico e memorabile, proprio come Taormina”.