Aeroporti e porti, partnership strategica per il fly & cruise

Si chiama “fly & cruise” ed è il prodotto dell’integrazione tra trasporto aereo e delle crociere, particolarmente rilevante per un Paese come l’Italia che nel 2025 ha accolto oltre 14,74 milioni di crocieristi. Le prospettive del segmento parlano di una crescita rilevante, del 2,6% per il 2026 e del 4% per il 2027. Nel 2025 i principali sette home port italiani hanno movimentato complessivamente oltre 4,15 milioni di passeggeri, evidenziando una domanda significativa di collegamento con i mercati di origine. Si tratta di Civitavecchia (dove nel 2025 hanno effettuato le operazioni di imbarco e sbarco 1,7 milioni di crocieristi), Genova, Venezia, Savona, Trieste, Bari e Napoli.

In questo contesto gli aeroporti possono svolgere un ruolo nella crescita del mercato fly & cruise, contribuendo ad ampliare i bacini internazionali di domanda attraverso lo sviluppo di collegamenti diretti, iniziative di promozione territoriale e accordi commerciali con gli operatori turistici. L’integrazione dei servizi, dalla gestione dei bagagli fino ai collegamenti dedicati e alla promozione congiunta delle destinazioni, può migliorare l’esperienza di viaggio e generare benefici economici diffusi per l’intera filiera turistica.

Roberto Saoncella