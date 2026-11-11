Star Clippers, un nuovo sito più esperienziale

Si rinnova il sito web di Star Clippers, che guarda soprattutto a chi si avvicina per la prima volta a una crociera su un grande veliero.

Fin dalla homepage, le riprese a tutto schermo delle navi Star Clippers a vele spiegate trasportano i visitatori in mare, mentre fotografie e brevi video raccontano la vita sul ponte e le avventure a terra.

“Vedere una nave Star Clippers con tutte le vele spiegate è un’emozione speciale. Volevamo che il nuovo sito riuscisse a trasmetterla fin dal primo istante, già dalla homepage – ha dichiarato Leo Chang, ceo di Star Clippers –. Per molti dei nostri ospiti, navigare a bordo di un autentico veliero è un’esperienza del tutto nuova: per questo vogliamo che il sito non serva soltanto a trovare una vacanza, ma che offra l’opportunità di scoprire come navigano le nostre navi, conoscere alcune delle persone che rendono possibile questa esperienza e farsi un’idea concreta della vita a bordo prima di partire”.

La nuova funzione Seguite la nostra flotta permette di geolocalizzare Royal Clipper, Star Clipper e Star Flyer durante la navigazione. La sezione Dalla Sala Nautica accompagna invece i visitatori alla scoperta dei grandi velieri, illustrandone l’alberatura e la velatura, spiegando come sfruttano il vento e raccontando che cosa significa vivere una vacanza a vela.

Più spazio anche alle persone che rendono possibile ogni viaggio. Le nuove sezioni Poltrona del Capitano e Tutti in coperta presentano i comandanti e gli equipaggi, mentre La nostra Storia ripercorre l’idea da cui è nata Star Clippers e la creazione di navi moderne ispirate ai leggendari clipper dell’Ottocento.

Per chi sta pensando alla sua prima vacanza a vela, la sezione La vita a bordo, ampliata nei contenuti, raccoglie informazioni sulla ristorazione, le sistemazioni, gli sport acquatici e le occasioni speciali.

Il nuovo sito, inoltre, mette in primo piano anche gli elementi che caratterizzano una vacanza Star Clippers: navigare con un numero di ospiti compreso tra 166 e 227, fare scalo in piccoli porti spesso esclusi dagli itinerari delle grandi navi e avere la possibilità di partecipare alle attività di navigazione a bordo.