TTG Italia
Italian Exhibition Group
Il commento del direttore
A cura di Remo Vangelista

Direttore TTG Italia

Voli in continuità
territoriale, modello
tutto da rivedere

Un’intesa si intravede in fondo al tunnel. Mentre montano le proteste (abbastanza giuste) delle varie associazioni sarde e qualcuno prospetta momenti difficili, la continuità territoriale per la Sardegna potrebbe avere briciole di speranza.

Le pressioni politiche stanno facendo effetto e in queste ore al Mit si cerca una soluzione a un servizio ciclicamente al centro del mercato.

Stando a fonti bene informate, anche il ceo di Aeroitalia Gaetano Intrieri si è detto disposto a verificare piani di fattibilità dopo aver annunciato i tagli dei voli per la Sardegna. Il presidente di Confcommercio Sardegna, Sebastiano Casu, commentando la sospensione (possibile...) dei voli ha detto: “Accogliamo questa notizia con profondo disappunto. Non si tratta soltanto dell’uscita di un singolo vettore, ma dell’ennesimo strappo alla trama economica e sociale della Sardegna”. Ma la cosa più chiara da tempo riguarda il fatto che certi modelli di traffico hanno ormai il fiato molto corto. Negli anni abbiamo assistito a gare deserte e le solite soluzioni tampone.

Gli operatori economici non possono programmare, perché vivono nella totale incertezza. Però, per tornare alle prime righe di questo articolo, la speranza è ancora viva e probabilmente in queste ore da Roma potrebbero arrivare notizie positive. Sino alla prossima volta.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana