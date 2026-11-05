Un’intesa si intravede in fondo al tunnel. Mentre montano le proteste (abbastanza giuste) delle varie associazioni sarde e qualcuno prospetta momenti difficili, la continuità territoriale per la Sardegna potrebbe avere briciole di speranza.

Le pressioni politiche stanno facendo effetto e in queste ore al Mit si cerca una soluzione a un servizio ciclicamente al centro del mercato.

Stando a fonti bene informate, anche il ceo di Aeroitalia Gaetano Intrieri si è detto disposto a verificare piani di fattibilità dopo aver annunciato i tagli dei voli per la Sardegna. Il presidente di Confcommercio Sardegna, Sebastiano Casu, commentando la sospensione (possibile...) dei voli ha detto: “Accogliamo questa notizia con profondo disappunto. Non si tratta soltanto dell’uscita di un singolo vettore, ma dell’ennesimo strappo alla trama economica e sociale della Sardegna”. Ma la cosa più chiara da tempo riguarda il fatto che certi modelli di traffico hanno ormai il fiato molto corto. Negli anni abbiamo assistito a gare deserte e le solite soluzioni tampone.

Gli operatori economici non possono programmare, perché vivono nella totale incertezza. Però, per tornare alle prime righe di questo articolo, la speranza è ancora viva e probabilmente in queste ore da Roma potrebbero arrivare notizie positive. Sino alla prossima volta.