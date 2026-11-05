Sardegna, collegamenti giornalieri tra Olbia e New York nell’estate 2027

Dall’estate 2027 il volo tra Olbia e New York sarà giornaliero grazie a due vettori americani, Delta e United. Delta opera quattro volte alla settimana, mentre si aggiunge per tre giorni anche United Airlies (dal 27 maggio al 22 settembre), come riporta Il Sole 24 Ore.

Una scelta, come sottolineano dalla società di gestione dello scalo di Olbia, la Geasar, che “certifica l’intesse per la Sardegna”. “Da maggio a ottobre 2026 hanno viaggiato 32mila persone - sottolineano alla Geasar - con un riempimento dell’80%”. A viaggiare non solo americani interessati a sbarcare in Costa Smeralda, ma anche sardi interessati a raggiungere New York.