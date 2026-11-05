Contestualmente alla presentazione della nuova Strategia Ue per il turismo sostenibile, la Commissione ha pubblicato una lista di domande-risposta per chiarire alcuni punti, tra cui i finanziamenti disponibili.

Per quanto ancora si tratti ancora di macro obiettivi e di iniziative a largo spettro, la Commissione fa sapere che, nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (MFF 2021-2027), l'Ue utilizza garanzie di bilancio per finanziamenti/investimenti privati e sovvenzioni dirette per finanziare il turismo sostenibile, la cultura e il patrimonio. Entro la fine del periodo, si prevede che il settore avrà beneficiato di almeno 18 miliardi di euro di sostegno dell'Ue, principalmente attraverso il Fondo per la ripresa e la resilienza (RRF di circa 13 miliardi di euro) e gli strumenti della politica di coesione (circa 4 miliardi di euro).

La EU Tourism Platform presenta una guida sui finanziamenti dell’Ue per il turismo, aggiornata periodicamente, e un toolkit pratico con una lista di “cose da fare e da non fare” per aiutare le pmi a individuare i finanziamenti e a presentare domanda. Le parti interessate del settore turistico e le pmi possono inoltre trovare consulenza su misura presso l'Enterprise Europe Network.

Guardando al futuro, il prossimo Quadro finanziario pluriennale (MFF 2028-2034) offre una prospettiva di finanziamento integrata e trasversale, con diversi programmi e strumenti dell'Ue disponibili per sostenere il turismo. Gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla combinazione di investimenti privati e strumenti finanziari per rafforzare la competitività, la sostenibilità e la resilienza del settore turistico. Una strategia politica condivisa contribuirà, inoltre, a rafforzare gli sforzi a livello regionale e nazionale.