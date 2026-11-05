Costruire il travel del futuro: “Bisogna pensare in ottica rigenerativa”

Pensare in ottica “rigenerativa” e guardare alle generazioni future. È questa la direttrice sulla quale deve correre lo sviluppo dell’industria turistica, secondo i ministri intervenuti al Wtm Ministers’ Summit. “Bisogna pensare oggi a quali risorse lasceremo alle generazioni future”, ha sottolineato il ministro del Turismo dell’India, Gajendra Singh Shekhawat

E rendere le comunità parte del processo è un tassello imprescindibile per costruire un modello di sviluppo turistico inclusivo, soprattutto nei mercati emergenti, dove non sempre le comunità sono pienamente consapevoli delle opportunità che il comparto può generare.

Un esempio virtuoso giunge dallo Zimbabwe. “Stiamo coinvolgendo gli agricoltori nella realizzazione di esperienze gastronomiche che possano attrarre nuovi flussi e lavorando sulla sulla formazione delle nuove generazioni, coinvolgendo scuole e università nella definizione delle strategie future e nella costruzione di opportunità professionali nei settori dell’ospitalità e dell’accoglienza”, ha spiegato il ministro Barbara Rwodzi.

Sulle accademie sta investendo anche la Bulgaria, per favorire lo scambio di informazioni tra pubblico, privato e le popolazioni locali e sviluppare una nuova strategia dell’accoglienza, perché, ha rimarcato il ministro Iliv Dimitrov, “sharing is caring”, condividere vuol dire prendersi cura della propria comunità.

Lungimiranza e visione politica sono perciò cruciali. Serve, ha asserito il minsitro del Sudafrica, Patricia de Lille, “capacità di esecuzione da parte dei Governi. Bisogna definire un portfolio di prorità e lavorare su quello. L’execution experience sosterrà il percorso verso resilienza e lo sviluppi dell’industria turistica”.

Alessia Noto