Siciliy Action lancia Dolocal e cerca fornitori di tour ed esperienze

Sicily Action lancia la piattaforma Dolocal e apre la ricerca di fornitori per costruire un’offerta di tour, escursioni ed esperienze legate a cultura ed enogastronomia. Il progetto debutta in Sicilia, con attività anche a Roma e un piano di espansione in altre destinazioni italiane, poi in Europa.

La piattaforma cerca guide, host, tour operator, agenzie di viaggi, cantine, artigiani e cooperative, offrendo uno spazio per presentare le proposte e raggiungere nuovi potenziali clienti. Iscrizione e creazione del profilo sono gratuite, senza costi fissi: sulle prenotazioni completate si applica una commissione del 19%. Il progetto si avvale anche dell’esperienza di Transfeero, che in cinque anni ha trasportato oltre un milione di passeggeri. “La Sicilia è il punto di partenza di un progetto pensato per crescere insieme agli operatori e alle destinazioni” spiega Ginella Vignera, Partner Suppliers Manager.