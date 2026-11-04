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Un webinar per proporre l’Oman in collaborazione con TTG Italia

Un webinar per proporre l’Oman in collaborazione con TTG Italia

Il sultanato dell’Oman si propone al trade italiano in webinar organizzato da Experience Oman e Oman Air, in collaborazione con TTG Italia. Appuntamento il 24 novembre alle 14.30 su Zoom (iscrizione gratuita) per chi desidera aggiornarsi sulle tendenze di prodotto in Oman e sui nuovi progetti turistici per la stagione invernale. Autenticità, natura e lusso sostenibile sono i tre pilastri che saranno illustrati con i dettagli per vendere l’Oman al meglio.

Dalle dune di Sharqiyah Sands e i campi tendati per gli amanti del deserto, ai paesaggi tra le vette dell’Hajar, i wadi verdeggianti e i villaggi tradizionali per chi cerca in viaggio la cultura, fino alle nuove strutture alberghiere per chi predilige una vacanza di relax.

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