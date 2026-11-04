Canada Experience e Usa Experience presentano la programmazione 2027

Canada Experience, tour operator specializzato sul Canada, e il brand parallelo Usa Experience, specializzato su Stati Uniti e Alaska, presentano le novità della loro programmazione per il 2027, con itinerari personalizzabili ed estensioni mare.

Dal mese di aprile a ottobre 2027, il fly & drive tailor made è la formula pensata per chi desidera esplorare il Canada al proprio ritmo. Ogni itinerario è personalizzato e arricchito da wildlife experience o da soggiorni in lodge. Le tappe spaziano tra: le foreste e i laghi del Québec, Toronto e le Cascate del Niagara, i parchi di Banff e Jasper e il Canada Atlantico, tra Nuova Scozia e New Brunswick.

L’offerta variegata

Un’opzione per chi preferisce viaggiare in gruppo, con date fisse e una quota certa fin dalla prenotazione. Per il Canada sono proposti 13 itinerari in pullman, da maggio a ottobre. Per gli Usa: 11 itinerari in pullman, da maggio a ottobre.

I tour operator hanno in listino anche proposte in camper per Canada, Usa e Alaska.

Canada Experience, infine, propone una programmazione dedicata anche alla stagione invernale: soggiorni sci, esperienze alla scoperta dell’aurora boreale e city break invernali nelle grandi città canadesi.

Sia dal Canada sia dagli Stati Uniti è possibile completare il viaggio con un’estensione mare in Polinesia, Caraibi, Bassa California, Hawaii, Tahiti, Bahamas e Aruba.