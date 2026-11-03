Volotea prepara lancio di una nuova piattaforma per le agenzie

Mentre il piano di risanamento procede a buon ritmo Volotea prova ad avvicinare la distribuzione organizzata. Valeria Rebasti, director international market, ha infatti annunciato a TTG Italia che nel piano di ristrutturazione “sono previste una serie di operazioni capaci di mantenere alta l'attenzione delle agenzie di viaggi nei confronti della nostra compagnia “.
Nelle prossime settimane il vettore spagnolo porterà sul mercato una nuova piattaforma dedicata alle adv.
“Si tratta di un’iniziativa che vuole chiaramente fidelizzare questo canale di vendita. Intendiamo offrire benefici alle agenzie rispetto al consumatore finale” ha aggiunto Rebasti.
Intanto proseguono gli incontri con gli istituti di credito per la ristrutturazione del debito della linea aerea. Confermata la riduzione del network nei vari mercati europei servirti da Volotea. (r.v.)
Remo Vangelista