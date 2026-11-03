Preferred Hotels & Resorts annuncia tre nuovi ingressi in Italia

Preferred Hotels & Resorts ha annunciato l’aggiunta di 28 nuovi membri al proprio portfolio globale tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026. Tra questi 3 strutture si trovano in Italia: Palazzo Trezza a Verona, inaugurato nella primavera 2026 in una residenza rinascimentale restaurata (collezione L.V.X), Almar Timi Ama Villasimius in Sardegna (L.V.X. Collection) e Ville Sull’Arno a Firenze (Collezione Lifestyle).

“L’ingresso di 28 nuovi membri nel periodo estivo, la più grande crescita in un singolo trimestre dal 2024, segna un’importante pietra miliare nella continua espansione di Preferred Hotels & Resorts”, ha affermato Lindsey Ueberroth, amministratore delegato di Preferred Hotels & Resorts.

Tra gli altri highlights di questa sessione di ingressi, Preferred Hotels & Resorts segnala in particolare: UMusic Hotel Madrid (Collezione Lifestyle); il Washington Duke Inn & Golf Club (Durham, North Carolina, Collezione L.V.X); Diamonds Thudufushi (Male, Maldive, Lifestyle Collection); The Fujiya Hotel (Hakone, Giappone, L.V.X. Collection); l’hotel Banov Townscape Wuhan (Wuhan, Cina, L.V.X. Collection).

La Collezione Legend accoglie, infine, le seguenti nuove strutture: Bless Barcellona (Barcellona, Spagna); Bless Ibiza The Site (Ibiza, Spagna); Palais Jamai (Medina di Fès, Marocco); The Leela Coorg Forest Sanctuary (Madikeri, India); Wymara Resort + Villas (Providenciales, Isole Turks e Caicos).