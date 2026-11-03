creo travel lancia i nuovi appuntamenti per le agenzie

Un nuovo calendario di eventi dedicati alle agenzie di viaggi è quello lanciato da creo travel che, per la stagione commerciale 2026-2027 torna a incontrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale attraverso due format distinti: i Travel Quiz Night by creo e gli Speed Date by creo.

Il programma prevede 13 appuntamenti da novembre a febbraio pensati per coniugare formazione, networking e sviluppo commerciale, valorizzando il rapporto diretto tra le agenzie, le creo people e i partner del settore.

Tra i protagonisti della nuova stagione tornano i Travel Quiz Night by creo, il format che trasforma la formazione sulle destinazioni in un'esperienza interattiva e coinvolgente. Le serate prevedono quiz dedicati ai Paesi e agli itinerari proposti dal tour operator, durante i quali gli agenti di viaggi possono mettere alla prova le proprie conoscenze, approfondire curiosità e caratteristiche delle destinazioni e confrontarsi direttamente con i professionisti del prodotto. Un approccio ludico alla formazione che favorisce la partecipazione attiva e rende l'apprendimento più dinamico, senza rinunciare alla qualità dei contenuti.

Accanto ai Travel Quiz Night, la stagione 2026-2027 vede protagonisti anche gli Speed Date by creo, appuntamenti dedicati al confronto diretto tra le agenzie di viaggi e i product manager del tour operator. Il format si distingue per la sua formula dinamica e immediata: 20 minuti di confronto con i professionisti creo e partner selezionati, per approfondire destinazioni, tracce di viaggio ed esperienze, attraverso incontri mirati e ad alto contenuto formativo

Il calendario prenderà il via il 10 novembre in Calabria con il primo Travel Quiz Night, seguito l'11 novembre nel Lazio. Il 18 novembre sarà la volta della Campania con il primo Speed Date della stagione, mentre il 24 novembre il format farà tappa in Piemonte. Il 2 dicembre i Travel Quiz Night raggiungeranno la Puglia, chiudendo il programma di appuntamenti del 2026.

La stagione riprenderà a gennaio con due Travel Quiz Night, il 12 gennaio in Lombardia e il 13 gennaio in Toscana. Seguiranno gli Speed Date del 19 gennaio in Emilia Romagna e del 27 gennaio nel Lazio. A febbraio, il 9, il Travel Quiz Night farà tappa in Piemonte, mentre gli ultimi tre appuntamenti saranno dedicati agli Speed Date: il 16 febbraio in Puglia, il 17 febbraio in Toscana e il 23 febbraio nelle Marche.