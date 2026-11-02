In uno scenario di incertezze globali e di richieste di maggiore flessibilità delle coperture assicurative, Intermundial, parte del Grupo Atlantigo, annuncia al mercato la riorganizzazione della gamma Intermundial, ufficialmente dal giorno 11 novembre 2026. Una scelta presa per offrire alle agenzie strumenti più semplici e flessibili con cui costruire una protezione personalizzata, fa sapere l’azienda in una nota alla stampa.

Semplificazione dell’offerta

La nuova organizzazione riduce da nove a sei le soluzioni assicurative di base, superando la precedente distinzione tra alcuni prodotti autonomi dedicati all'assistenza, all'annullamento e alle attività sportive.

Queste coperture possono ora essere integrate, secondo le esigenze del viaggio, attraverso un sistema di sette ampliamenti opzionali: annullamento, spese mediche, attività sportive, turismo alternativo, protezione del trasporto, viaggi in crociera e infortuni in viaggio.

I sei prodotti della gamma sono Multiassistenza Basic, Multiassistenza Plus, Multiassistenza Any Reason, Crociere, Gruppi e Schengen. L'obiettivo è offrire agli agenti di viaggio maggiori possibilità di personalizzazione.

Tre passaggi per personalizzare

Il nuovo modello si sviluppa attraverso tre passaggi: individuare il prodotto base in funzione del livello di protezione richiesto, selezionare le garanzie integrative più appropriate e definire una copertura commisurata alle caratteristiche effettive del viaggio. La possibilità di integrare le garanzie permette inoltre all'agenzia di svolgere un ruolo consulenziale più preciso, valutando insieme al cliente le coperture necessarie senza ricorrere automaticamente a pacchetti standardizzati.

All'interno dell'offerta rinnovata, Multiassistenza Plus si posiziona per l’azienda come il prodotto di riferimento per le adv, grazie a un equilibrio tra ampiezza delle garanzie e possibilità di personalizzazione.

La polizza prevede una copertura per spese mediche fino a 1 milione di euro, l'accesso alla sala VIP aeroportuale in caso di ritardo del volo, secondo le condizioni previste, e una garanzia per il rimpatrio legato a patologie preesistenti fino a 10mila euro. A queste prestazioni possono essere aggiunte ulteriori garanzie, in funzione delle necessità del viaggiatore. Per la copertura annullamento sono previsti capitali selezionabili da 1.000 a 5mila euro, secondo gli scaglioni disponibili.