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Il Mediterraneo affronta la sfida di generare valore sostenibile dal turismo

Il Mediterraneo affronta la sfida di generare valore sostenibile dal turismo

Come generare valore sostenibile nell’area mediterranea? Il tema è stato al centro del convegno “Il Mediterraneo che esiste” a TTG Travel Experience, dedicato a cinque anni di ricerche del Cnr-Ismed. “L’obiettivo non è più soltanto attrarre visitatori”, ha sottolineato Piera Buonincontri, ricercatrice del Cnr-Ismed, presentando un percorso di studi su misurazione del valore, rigenerazione territoriale, innovazione.

Per Sergio Beraldo, docente di Economia all'Università Federico II di Napoli “la pace è un prerequisito dello sviluppo economico”, ma per rilanciare il turismo servono anche domanda, competenze e incentivi.

Carmen Bizzarri, docente di Geografia all’Università Europea di Roma, ha richiamato la necessità di valorizzare le aree interne e ripianificare i flussi alla luce del cambiamento climatico.

Sul fronte enogastronomico, Roberta Garibaldi ha evidenziato una criticità italiana: “Non abbiamo un piano strategico dedicato su quest’asset, nonostante il riconoscimento internazionale del Paese, né una mappatura chiara delle esperienze”.

Per Edoardo Colombo, presidente di Turismi.ai, la sfida è capire “non tanto come promuoversi, ma come descriversi” e quale turista attrarre. Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha infine ricordato che “un progetto di sviluppo locale funziona dove c’è attenzione alla residenzialità”: le strategie turistiche devono partire dalle esigenze delle comunità.

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