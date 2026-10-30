Treviso, Venezia e Firenze, con l’obiettivo di arrivare a Roma. Queste le città su cui stanno concentrando la loro attenzione i figli di Carlo Benetton, Massimo e Christian, che hanno scelto di investire nel settore delll’hospitality riqualificando immobili da trasformare in strutture ricettive d’alta gamma. Una strategia che parte da Treviso, dove a metà novembre aprirà un QC Terme resort, gestito da QC Spa of Wonders, in quello che era il Relais Monaco. L’operazione, spiega trevisotoday.it, ha visto le società di Massimo e Christian Benetton investire il 60% dei 13 milioni che sono stati necessari al restyling.

I fratelli Benetton sono proprietari di due holding, ‘Proposta Prima’ e ‘Proposta Quinta’, che possiedono a loro volta ‘Quarta’ e ‘Monaco Collection’, società (entrambe al 50% dei due fratelli Benetton) che gestiscono rispettivamente le proprietà immobiliari e la gestione delle strutture. A Venezia sarà proprietà di Quarta l’Hotel Monaco & Grand Canal, la cui gestione diretta sarà di Monaco Collection. Affacciato sul Canal Grande con vista su Punta della Dogana e sul Bacino di San Marco, l’albergo è situato all’interno dell’area Marciana, a pochi passi dalla Basilica di San Marco e da Palazzo Ducale, all’interno del seicentesco Palazzo Dandolo. Per la sua ristrutturazione sono già stati investiti, in due anni, 4 milioni di euro, ma il piano ne prevede altri 6 per il prossimo triennio.

Sempre Quarta, aggiunge trevisotoday.it, è proprietaria dell’altra struttura su cui stanno intervenendo i Benetton: l’Hotel Volta dei Mercanti di Firenze, la cui apertura è prevista all’inizio del 2027 in pieno centro, tra Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e il Duomo. L’hotel nascerà all’interno dello storico palazzo dell’ex Borsa Merci, rimasto per anni inutilizzato, e per la sua riqualificazione sono stati investiti circa 20 milioni di euro. Lo studio iniziale del progetto è stato curato dall’architetto Massimo Benetton e sviluppato successivamente in collaborazione con lo studio milanese dell’architetto Flaviano Capriotti. La struttura dispone in totale di 46 camere, 7 appartamenti e una spettacolare penthouse.