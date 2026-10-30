Il Grande Museo Egizio aumenterà il prezzo del biglietto di ingresso dal primo novembre, per festeggiare un anno dalla sua apertura. In una circolare indirizzata ai rappresentanti legali delle imprese turistiche associate, il GEM precisa che l'aumento fa seguito a una decisione del consiglio di amministrazione dell'Autorità del Grande Museo Egizio e a un decreto del ministro del Turismo e delle Antichità.
La nuova tariffa
Con l’occasione ha invitato le agenzie internazionali ad adeguare i loro tariffari. Il prezzo di entrata aumenterà, per gli stranieri, da 30 a 35 dollari (circa da 25 a 30 euro) mentre per gli egiziani il costo passerà da 200 a 220 sterline egiziane (da 3 a 4 euro circa).
Le imprese turistiche che hanno già saldato il costo delle visite e acquistato i biglietti dovranno corrispondere la differenza di prezzo per ogni biglietto utilizzato dopo il primo novembre 2026.
Remo Vangelista