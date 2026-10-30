AURA, Nancy Donelon di Equinox Travel: “Porto in Italia una clientela senior che cerca un viaggio slow”

Ex poliziotta del New Jersey, Nancy Donelon ha fondato la sua agenzia viaggi Equinox Travel nel 2005, alla quale si rivolge oggi una clientela prettamente senior, racconta ad AURA – The Luxury Travel Event: “I miei clienti sono generalmente in pensione o comunque avanti con gli anni. So esattamente le loro esigenze e cerco di consigliarli al meglio, nella scelta delle strutture e delle location. Hanno bisogno di viaggi costruiti a passo lento e talvolta hanno mobilità ridotta”.

Specializzata sui Caraibi e sull’Europa, Donelon racconta che l’Italia, insieme alla Francia, è una meta di punta nella sua programmazione: “Sono qui ad AURA per trovare nuove connessioni dirette con le strutture e visitarle di persona quando possibile. Per me gli eventi come questo sono molto importanti, perché tendo a consigliare gli hotel per specifiche caratteristiche che verifico di persona, come il grado di accessibilità della struttura e la presenza fondamentale dell’ascensore”.

Con un target di clienti orientato su budget alti, e qualcosa di mid level, Donelon spiega gli elementi che la portano a prenotare un hotel rispetto a un altro: “La location innanzitutto. Scelgo hotel nel centro città per evitare ai miei clienti spostamenti in taxi o distanze a piedi troppo lunghe. A breve distanza, inoltre, si devono trovare negozi e ristoranti. Anche il ristorante in hotel è un fattore importante, per la comodità che rappresenta, così come la colazione di livello”.

Spesso si tratta di clienti che viaggiano per la prima volta in Italia e desiderano vedere le città più famose, con alcuni di origine italiana che chiedono di tornare nei luoghi delle proprie famiglie: “Osservo una crescita di interesse verso la Puglia, Bari, e ho ricevuto le prime richieste per le Dolomiti, con alcuni clienti che desideravano specificatamente hotel con spa di alto livello”, prosegue Donelon.

Conoscendo ormai molto bene l’Italia, il primo consiglio di Donelon ai suoi viaggiatori è valutare bene le distanze: “Non prenoto mai una singola notte, cerco sempre di farli fermare almeno due notti nella stessa località. I miei clienti tendenzialmente non guidano in Italia, quindi le connessioni e i servizi transfer sono anche importanti nella mia valutazione”. Per questo, come nota finale: “Spero che le connessioni aeree e i voli diretti dagli Usa crescano, così come i servizi in aeroporto. Per evitare i cambi di aereo, sempre nell’ottica della mia clientela”.