Il valore del viaggio integrato secondo PayPal: numeri e trend per costruire il futuro del travel

Una platea di viaggiatori sempre più mobile e internazionale, mossa da comportamenti d’acquisto fortemente influenzati dal digitale, sta rapidamente trasformando il settore del travel. In questo quadro articolato e in evoluzione costante, la flessibilità è un elemento ormai irrinunciabile per ogni segmento di domanda, anche quando si tratta di pagamenti, diventati a tutti gli effetti parte integrante del customer journey.

Per le aziende del settore, ripensare la strategia di pagamento significa costruire un’esperienza più integrata e, allo stesso tempo, rafforzare le performance del business.

I punti chiave del customer journey

Ogni viaggio inizia con una prenotazione; un passaggio solo all’apparenza semplice ma in realtà estremamente delicato, in cui il rischio di abbandono del carrello è elevato. I dati di settore dimostrano infatti che il 74% dei viaggiatori (1) sarebbe propenso ad abbandonare l’acquisto nel caso in cui il metodo di pagamento preferito non sia disponibile, mentre gli insight PayPal – azienda con una lunga esperienza nel settore dei pagamenti – sottolineano che gli operatori del travel possono aumentare il tasso di conversione al checkout fino al 47% con PayPal, evidenziando come le opzioni di pagamento affidabili possano influenzare le scelte fin da subito. (2) Ciò dimostra quanto la fase della prenotazione debba essere progettata in modo attento e strategico, con un puntuale monitoraggio dell’intero processo, in modo da comprendere gli orientamenti del cliente e anticiparne le richieste. Uno sforzo che non si limita a questo primo passaggio perché, una volta effettuata la prenotazione, il viaggiatore procede con ulteriori acquisti.

Compagnie aeree, treni, navi da crociera e altri mezzi di trasporto generano infatti nuove occasioni di contatto con gli utenti, permettendo anche in questo caso alle aziende di raccogliere informazioni sui viaggiatori e sui loro comportamenti: dati utili a perfezionare l’offerta, a personalizzare maggiormente i servizi e a creare esperienze ancora più rilevanti per i viaggi futuri.

Infine, una volta arrivato in hotel, l’ospite si aspetta soluzioni di pagamento agili, simili a quelle abitualmente utilizzate nel retail, con carte memorizzate e wallet digitali disponibili sia online che in struttura. Anche in questo caso, una corretta gestione dei pagamenti mette l’albergo non soltanto in condizione di migliorare la soddisfazione del cliente e incentivare nuovi acquisti ma anche di osservare i diversi comportamenti di consumo e soddisfare al meglio la domanda, conquistando così la fiducia e la fedeltà degli ospiti.