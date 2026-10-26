Thai Airways accorcia le distanze tra Italia e Cina: ripartono i voli verso Xiamen

Thai Airways apre una nuova porta sulla Cina. La compagnia aerea ha ripristinato ieri il collegamento non-stop tra Bangkok e Xiamen con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica), ampliando le opportunità di viaggio anche per i passeggeri italiani, che potranno combinare la rotta con il giornaliero Milano Malpensa-Bangkok.

Atterrati nell’hub i passeggeri italiani possono, infatti, proseguire verso Xiamen.

Il servizio prevede quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica), operate con i nuovi A321neo, dotati in Business Class di poltrone completamente reclinabili.

“Il ritorno di Xiamen rafforza ulteriormente il network di THAI in Cina, che conta oggi 9 destinazioni e 123 voli settimanali. Per i passeggeri italiani, Bangkok rappresenta un hub particolarmente strategico per raggiungere diverse destinazioni nel Paese, grazie a connessioni che, per molte destinazioni, rappresentano una delle soluzioni più comode ed efficienti disponibili sul mercato”, ha commentato Armando Muccifora, sales manager Italy, South East Europe, Mediterranean & Africa di Thai Airways. “A questo si aggiungono l’unicità dell’esperienza di viaggio con THAI, espressione della rinomata ospitalità thailandese, oltre alla possibilità di combinare facilmente un viaggio in Cina con un soggiorno in Thailandia, creando nuove opportunità sia per il segmento business sia per quello leisure”.