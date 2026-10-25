Delta, più frequenze e nuovi collegamenti sull’Italia

“Festeggiamo i 35 anni di presenza sul mercato italiano, che si conferma un Paese strategico, in continua crescita, che dal 2014 ha raddoppiato la propria capacità. Siamo ormai il vettore di riferimento dall’Italia per gli Usa”, ha dichiarato Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta. Sono infatti ormai 17 i voli che da 6 aeroporti italiani collegano il nostro Paese con gli Usa. “La domanda da e per l’Italia è molto forte anche in inverno, per questo abbiamo deciso di potenziare o prolungare tutta una serie di collegamenti”, ha aggiunto.

Per questo i voli stagionali da Catania a New York, da Roma a Minneapolis e da Roma a Detroit, sono stati prolungati e saranno operativi fino al 6 gennaio per poi riprendere a marzo. Sempre dalla Capitale il volo per Atlanta arriverà a 14 frequenze settimanali nei momenti di picco stagionale mentre quello per Boston sarà operativo con 4 frequenze fino ad inizio marzo, per poi tornare ad essere giornaliero. “Continueremo a investire anche per la summer 2027, e arriveremo a offrire oltre 30mila posti a settimana”, ha annunciato Casati. Tra le novità assolute il Venezia- Boston e l’arrivo dei nuovi A350-1000 configurati con oltre il 50% di posti premium e con la ‘One suite’, la classe business di Delta.