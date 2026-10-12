Bastian, Delta: “Nessun rallentamento nel booking malgrado l’aumento dei prezzi”

Nessun rallentamento nelle richieste di viaggio, malgrado tariffe aeree a prezzi record. Lo ha detto alla CNN Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines. “I consumatori comprendono il motivo dell'aumento dei prezzi - ha spiegato Bastian -. Grazie alle prenotazioni anticipate, abbiamo visibilità sul periodo delle festività e sulla prima parte del prossimo anno e non si intravede alcun rallentamento”.

I viaggiatori stanno affrontando alcuni dei più significativi rincari delle tariffe aeree degli ultimi anni negli Usa. I prezzi dei biglietti per i viaggi del Ringraziamento e delle festività di dicembre 2026, ad esempio, hanno toccato i massimi dell'ultimo decennio, secondo dati recenti della società di analisi dei voli Hopper.

Bastian ha osservato che, sebbene la compagnia si stia concentrando sempre più sui passeggeri dei segmenti premium, i clienti di tutte le classi di viaggio stanno assorbendo i costi delle tariffe più elevate. “Prevediamo che i prezzi saranno superiori di circa 6 miliardi di dollari rispetto a un anno fa; si tratta di un impatto notevole” ha affermato il ceo.