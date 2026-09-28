Oceania Cruises le novità del 2027 per le agenzie. Nuove navi e una nuova idea di lusso

La domanda italiana per le crociere di lusso cresce e si modifica a ritmo serrato. L’offerta si adegua e tiene il passo, offrendo alle agenzie di viaggio un ventaglio di proposte sempre più articolato e ricco di sorprese. È il caso di Oceania Cruises – attualmente presente con le sue navi in oltre cento paesi del mondo e ben 600 fra i più eleganti porti del pianeta – che già entro il 2027 metterà a disposizione del mercato le nuove unità Oceania Aurelia e Oceania Sonata , prima delle cinque navi che entro il 2037 andranno a completare la nuova linea Sonata Class attraverso una successione di consegne in calendario per il 2029, 2032, 2035 e 2037. Una flotta da sempre per il target up level adults-only , che si amplia e si evolve mantenendo sempre altissimo il livello di accuratezza del design per il massimo comfort degli spazi privati e comuni, la qualità della cucina e degli itinerari accuratamente disegnati per guidare i passeggeri in luoghi di straordinario valore naturalistico, culturale e storico.

Oceania Aurelia, il viaggio del mondo in nave-boutique

In tutto sono 238 fra camere e suites progettate per accogliere nel comfort più totale i passeggeri in partenza con Oceania Aurelia per i due viaggi del mondo da 180 giorni ciascuno, in programma per il 2028 e il 2029. Sette continenti da scoprire a bordo di una nave in cui gli standard tecnologici più attuali si fondono perfettamente con l’atmosfera calda e accogliente di un boutique hotel dalla capienza contenuta, che non raggiunge i 500 passeggeri. Con una superficie variabile dai 30 ai 90 mq., camere e suite garantiscono riservatezza e tranquillità, grazie anche a uno staff di circa 400 professionisti attenti alle esigenze più diverse e pronti a fornire ad ogni passeggero un servizio personalizzato in base a gusti e preferenze in tema di cucina, gourmandise e cocktail.

Ma c’è di più: per soddisfare il palato, le proposte in menù variano in base alle tappe toccate durante la navigazione: dalla pasta italiana fatta a mano dopo la sosta in Sicilia alla cucina di pesce peruviana a conclusione della visita al centro storico di Lima.

Ogni ristorante ha un’identità propria, dall’elegante essenzialità del Polo Grill e The Grand Dining Room, alla suggestione del Terrace Café affacciato sul mare, per proseguire con il Waves Grill, la Pizzeria ideale per la sera e gli ambienti per la prima colazione specializzati in prodotti da forno, crêpes, waffles e dessert freddi. Infine, per il relax, l’Aquamar Spa Terrace è sempre a disposizione dei passeggeri, che possono ricaricare le energie godendo dei tanti spazi con vista mare.

Oceania Sonata, una nuova idea di lusso titolino Il debutto è in calendario per agosto del 2027. Da poco uscita dai cantieri di Marghera, la Oceania Sonata, prima della nuova linea Sonata Class, è ora in fase di allestimento per poter accogliere la prossima estate passeggeri determinati a sperimentare esperienze di navigazione inusuali, in ambienti dal design sofisticato, lungo rotte che offrono occasioni di incontro con culture e ambienti capaci di sorprendere anche i viaggiatori più esperti. In grado di accogliere a bordo fino a 1390 passeggeri, Oceania Sonata è un capolavoro di stile e di armonia, a incominciare dalla cucina ispirata al programma The Finest Cuisine at Sea® noto per l’abilissimo bilanciamento di creatività e innovazione che lo caratterizza.

Le esperienze gustative sperimentabili a bordo spaziano dal ristorante La Table par Maîtres Cuisiniers de France - un intimo chef’s table radicato nella tradizione gastronomica francese - al Nikkei Kitchen con la sua curiosa interpretazione dei sapori peruviano-giapponesi. Dai ristoranti Grand Dining Room al Polo Grill e al Toscana, i piatti più apprezzati del programma vengono proposti con rinnovata eleganza. Che si scelga di gustare un pranzo o una cena in uno dei 13 ristoranti a bordo - inclusa la colazione ricca ed equilibrata all’Aquamar Kitchen e l’internazionalità dei sapori del Terrace Café - Oceania Sonata invita gli ospiti a vivere sempre la ristorazione come una forma d’arte, sapientemente orchestrata per un target di viaggiatori estremamente sensibile alla qualità e all’originalità.

E non è tutto, perché a bordo di Oceania Sonata, anche la mixologia evolve in una superba offerta di cocktail creativi, distillati raffinati e momenti di degustazione coinvolgenti nei suoi bar e lounge. Tecniche di mixologia innovative, comprese opzioni analcoliche, si uniscono ad abbinamenti creati ad hoc per questa nuova nave. Da uno spritz botanico al tramonto all’Horizons a un cocktail artigianale al Founders Bar, ogni bicchiere è un brindisi all’eccezionale maestria e alle indimenticabili esperienze di vacanza vissute tra i panorami più spettacolari del pianeta.