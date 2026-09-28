Oceania Cruises le novità del 2027 per le agenzie. Nuove navi e una nuova idea di lusso

La domanda italiana per le crociere di lusso cresce e si modifica a ritmo serrato. L’offerta si adegua e tiene il passo, offrendo alle agenzie di viaggio un ventaglio di proposte sempre più articolato e ricco di sorprese. È il caso di Oceania Cruises – attualmente presente con le sue navi in oltre cento paesi del mondo e ben 600 fra i più eleganti porti del pianeta – che già entro il 2027 metterà a disposizione del mercato le nuove unità Oceania Aurelia e Oceania Sonata, prima delle cinque navi che entro il 2037 andranno a completare la nuova linea Sonata Class attraverso una successione di consegne in calendario per il 2029, 2032, 2035 e 2037. Una flotta da sempre per il target up level adults-only, che si amplia e si evolve mantenendo sempre altissimo il livello di accuratezza del design per il massimo comfort degli spazi privati e comuni, la qualità della cucina e degli itinerari accuratamente disegnati per guidare i passeggeri in luoghi di straordinario valore naturalistico, culturale e storico.
Oceania Aurelia, il viaggio del mondo in nave-boutique
In tutto sono 238 fra camere e suites progettate per accogliere nel comfort più totale i passeggeri in partenza con Oceania Aurelia per i due viaggi del mondo da 180 giorni ciascuno, in programma per il 2028 e il 2029. Sette continenti da scoprire a bordo di una nave in cui gli standard tecnologici più attuali si fondono perfettamente con l’atmosfera calda e accogliente di un boutique hotel dalla capienza contenuta, che non raggiunge i 500 passeggeri. Con una superficie variabile dai 30 ai 90 mq., camere e suite garantiscono riservatezza e tranquillità, grazie anche a uno staff di circa 400 professionisti attenti alle esigenze più diverse e pronti a fornire ad ogni passeggero un servizio personalizzato in base a gusti e preferenze in tema di cucina, gourmandise e cocktail.
Ma c’è di più: per soddisfare il palato, le proposte in menù variano in base alle tappe toccate durante la navigazione: dalla pasta italiana fatta a mano dopo la sosta in Sicilia alla cucina di pesce peruviana a conclusione della visita al centro storico di Lima.
Ogni ristorante ha un’identità propria, dall’elegante essenzialità del Polo Grill e The Grand Dining Room, alla suggestione del Terrace Café affacciato sul mare, per proseguire con il Waves Grill, la Pizzeria ideale per la sera e gli ambienti per la prima colazione specializzati in prodotti da forno, crêpes, waffles e dessert freddi. Infine, per il relax, l’Aquamar Spa Terrace è sempre a disposizione dei passeggeri, che possono ricaricare le energie godendo dei tanti spazi con vista mare.
Oceania Sonata, una nuova idea di lusso titolino Il debutto è in calendario per agosto del 2027. Da poco uscita dai cantieri di Marghera, la Oceania Sonata, prima della nuova linea Sonata Class, è ora in fase di allestimento per poter accogliere la prossima estate passeggeri determinati a sperimentare esperienze di navigazione inusuali, in ambienti dal design sofisticato, lungo rotte che offrono occasioni di incontro con culture e ambienti capaci di sorprendere anche i viaggiatori più esperti. In grado di accogliere a bordo fino a 1390 passeggeri, Oceania Sonata è un capolavoro di stile e di armonia, a incominciare dalla cucina ispirata al programma The Finest Cuisine at Sea® noto per l’abilissimo bilanciamento di creatività e innovazione che lo caratterizza.
Le esperienze gustative sperimentabili a bordo spaziano dal ristorante La Table par Maîtres Cuisiniers de France - un intimo chef’s table radicato nella tradizione gastronomica francese - al Nikkei Kitchen con la sua curiosa interpretazione dei sapori peruviano-giapponesi. Dai ristoranti Grand Dining Room al Polo Grill e al Toscana, i piatti più apprezzati del programma vengono proposti con rinnovata eleganza. Che si scelga di gustare un pranzo o una cena in uno dei 13 ristoranti a bordo - inclusa la colazione ricca ed equilibrata all’Aquamar Kitchen e l’internazionalità dei sapori del Terrace Café - Oceania Sonata invita gli ospiti a vivere sempre la ristorazione come una forma d’arte, sapientemente orchestrata per un target di viaggiatori estremamente sensibile alla qualità e all’originalità.
E non è tutto, perché a bordo di Oceania Sonata, anche la mixologia evolve in una superba offerta di cocktail creativi, distillati raffinati e momenti di degustazione coinvolgenti nei suoi bar e lounge. Tecniche di mixologia innovative, comprese opzioni analcoliche, si uniscono ad abbinamenti creati ad hoc per questa nuova nave. Da uno spritz botanico al tramonto all’Horizons a un cocktail artigianale al Founders Bar, ogni bicchiere è un brindisi all’eccezionale maestria e alle indimenticabili esperienze di vacanza vissute tra i panorami più spettacolari del pianeta.
Il programma di Oceania Sonata
Oceania Sonata aprirà il prossimo agosto una lunga stagione inaugurale, toccando oltre 90 destinazioni tra Europa, Caraibi, Canale di Panama, Messico, Centro e Sud America. Queste le crociere già in programma.
• Mediterranean Collage: 14 giorni da Roma a Trieste alla scoperta del Mediterraneo, con tappe che toccano Malta, Grecia, Montenegro e Croazia.
• Greeks & Byzantines: 7 giorni da Atene ad Istanbul, con partenza il 14 ottobre 2027. Tappe a Paros, Heraklion, Rodi, Patmos e Izmir.
• Panama Canal Coastlines: 16 giorni da Los Angeles a Miami, con partenza il 6 gennaio 2028. Viaggio tra Pacifico e Atlantico, con tappe in Messico, Guatemala, Costa Rica, attraversamento del Canale di Panama e prosecuzione per Cartagena, Colombia, George Town e Grand Cayman.
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