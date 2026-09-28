“Le prenotazioni last minute di luglio, agosto e settembre ci hanno consentito di recuperare buona parte dei volumi persi nei mesi critici”. Luca Buonpensiere, ceo di Glamour, sintetizza così un 2026 che ha cambiato passo, dopo un avvio frenato dall’instabilità internazionale. Al Glamour Exclusive Weekend di Parma, che ha visto oltre 35 partner, Ita Airways main sponsor e 300 agenti di viaggi da tutta Italia Buonpensiere ha spiegato come il dato più forte arrivi dalla biglietteria aerea, cresciuta ad agosto del 18% sullo stesso mese del 2025, nonostante il contributo ancora debole dei vettori arabi. Giappone, Corea del Sud, Africa e Canada avanzano, mentre Stati Uniti ed Emirati rallentano. Bene anche Bali, Indonesia, Europa, Marocco e Caraibi.

Glamour non riduce l’offerta per Natale, Capodanno ed Epifania e punta su Africa e Caraibi con prezzi fissi. “Accettiamo un rischio maggiore perché ci aspettiamo vendite sotto data - aggiunge -. Se il trend continuerà contiamo di recuperare tutto il terreno e chiudere con qualche punto percentuale in più”.

Il rilancio passa dal Fast Track: pacchetti già costruiti, voli e servizi a terra acquistati in anticipo, opzioni personalizzabili e blocca prezzo incluso. “Vogliamo rendere il lavoro delle agenzie più semplice e veloce, senza snaturare la nostra identità tailor made”. Per il 2027 la rotta resta centrata su qualità, nuove destinazioni, accordi diretti con hotel e vettori e processi più efficienti. “Dobbiamo restare uniti, trovare nuove soluzioni e uscire da questa fase più forti di prima” conclude Buonpensiere.