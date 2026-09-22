Con Costa la crociera si evolve in un viaggio esperienziale: le proposte inedite ed esclusive dell’inverno 2026/2027 e dell’estate 2027

C’è un modo nuovo di vivere una vacanza in crociera: non è più soltanto una rotta che collega una destinazione all’altra, ma un viaggio in cui ogni tappa, ogni tramonto e ogni ora di navigazione diventano parte dell’esperienza. È questa la direzione di Costa, che per l’inverno 2026/2027 propone crociere alle Canarie, ai Caraibi e nel Mediterraneo con itinerari Sea & Land, che connettono armoniosamente mare e terra, regalando meraviglia.
Dopo il successo della scorsa stagione, Costa rilancia le Canarie e l’isola di Madeira con un nuovo itinerario a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda, tra Lanzarote, Fuerteventura, Madeira e Tenerife, raggiungibili dall’Italia, ogni settimana, grazie ai collegamenti da ben 16 aeroporti. Tra le novità, l’overnight a Santa Cruz de Tenerife, per vivere la città anche dopo il tramonto. L’esperienza prosegue durante la navigazione con due Sea Destinations uniche: al “Canary Sea Darkest Spot”, nel punto più buio delle Canarie, si può ammirare il cielo stellato da una prospettiva privilegiata; ad “Atlantis Crest”, invece, la nave si avvicina a una montagna sottomarina probabilmente all’origine del mito di Atlantide.
Con Costa Fascinosa e Costa Favolosa i Caraibi si esplorano tra Grandi e Piccole Antille con la formula volo + crociera, rispettivamente da La Romana e Santo Domingo. Tre itinerari diversi che attraversano le Grandi e Piccole Antille, facendo tappa in destinazioni da sogno come Barbados, Santa Lucia, Saint Kitts, Tortola, Antigua, Sint Maarten e le Isole Vergini Britanniche, oltre a proporre un viaggio dedicato alla scoperta della Repubblica Dominicana. L’esperienza si arricchisce con le esclusive Sea Destinations, eventi e spettacoli immersivi in mare che celebrano la magia dei Caraibi tra cieli stellati, “Sea of Antilles Darkest Spot”, per ammirare le stelle dal punto più buio del Mare delle Antille, o “Martinique Bay”, che sotto la luce della luna anima i ponti di bordo con un party ispirato al Carnevale della Martinica.
Anche il Mediterraneo sorprende nella stagione invernale. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, ricco di città d’arte, tradizioni e paesaggi mediterranei, mentre Costa Pacifica si spinge verso le capitali culturali dell’Europa meridionale e il Nord Africa, tra Medina, souk, Cartagine e Sidi Bou Said. I trasferimenti in bus verso i porti di imbarco permettono, inoltre, di partire direttamente da sotto casa, per iniziare la vacanza senza pensieri. A rendere ancora più semplice e conveniente il viaggio contribuisce anche la partnership con Trenitalia, che offre sconti speciali dal 20% al 75% rispetto al prezzo base intero per raggiungere in treno i porti d’imbarco e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, garantendo così collegamenti comodi e vantaggiosi fin dalla partenza.
Canarie, Caraibi e Mediterraneo rientrano poi nell’ultima vantaggiosa e innovativa offerta lanciata dalla Compagnia, la “Winter Super Promo”: per le prenotazioni fino al 3 novembre 2026 è previsto il 50% di sconto sui pacchetti My Drinks e My Land, dedicati rispettivamente a bevande ed esperienze a terra.
Tra gli appuntamenti più spettacolari dell’inverno, infine, c’è la crociera evento a bordo di Costa Serena, con partenza da Buenos Aires il 27 dicembre, per 8 notti e 9 giorni, tra Argentina, Brasile e Uruguay. Dopo Montevideo, Camboriú e Ilhabela, il 31 dicembre si arriva a Rio de Janeiro. Davanti alla baia di Copacabana, la nave si posizionerà per permettere agli ospiti di brindare al nuovo anno dalla prospettiva privilegiata del mare, con la spettacolare Sea Destinations “Fuochi del Réveillon di Rio”. Dopo mezzanotte, la festa continuerà continua con “White Party”, tra musica e ritmi brasiliani.
L’evoluzione dell’esperienza continua poi con i nuovi Itinerary Concept: non più semplici successioni di porti, ma veri e propri percorsi narrativi studiati per unire luoghi iconici ed esperienze immersive tra mare e terra.
Per l’estate 2027, ad esempio, sono nati così itinerari come Dolce Vita, a bordo di Costa Fascinosa — una passeggiata tra le bellezze millenarie di Taormina, e poi Stromboli Bay, dove il vulcano più scenografico del Mediterraneo diventa lo sfondo di un tramonto infuocato vissuto dal mare. Golden Islands, sempre su Costa Fascinosa, attraversa le calette dorate di Palma de Mallorca e le trasparenze infinite di Formentera Bay, dove la nave si posiziona al sorgere del sole, fino al parco naturale di Tavolara per un esclusivo bagno al tramonto con le rocce che si tingono d’arancio e Aranci Gulf, dove il sole scompare dietro il profilo della Sardegna accompagnato da DJ set, sax e percussioni nella golden hour.
Nel Mediterraneo Orientale, Blue Islands a bordo di Costa Serena è un’immersione nelle sfumature più celebri del blu della Grecia - il labirinto di case bianche e i mulini a vento di Mykonos, il blu profondo dell’Acropoli vista dal mare ad Atene, le baie nascoste di Cefalonia, e poi Cape Sounion, dove la nave raggiunge il punto privilegiato dal mare da cui ammirare il Tempio di Poseidone nell’ora più suggestiva della giornata. A rendere il momento ancora più speciale, un aperitivo a bordo con specialità tipiche greche e vino locale, per un’esperienza di totale relax.
Completano il portfolio concept come Lights of the Mediterranean, che insegue le luci migliori del Mediterraneo Occidentale dal mosaico di colori di Barcellona alle sfumature pastello di Carloforte, fino all’alba sul Golfo di Napoli; Sea of Lights nel Mediterraneo Orientale, tra Grecia e Turchia lungo una rotta di contrasti dalla pietra medievale di Rodi alle luci del Bosforo; Aegean Icons, tra l’eleganza intramontabile di Venezia, le scogliere di Santorini e l’atmosfera cosmopolita di Mykonos; Aegean Islands, tra la natura verde di Corfù, i miti antichi di Creta e le spiagge delle Cicladi; Adriatic & Cyclades, dalle mura di Dubrovnik al fiordo di Kotor fino alle baie di Zante; Seaside Dreams, un itinerario di baie da sogno tra Argostoli, Bari e Spalato. Nel Nord Europa, Nordic Souls porta questa filosofia tra fiordi e villaggi affacciati sull’acqua: l’eleganza nordica di Copenhagen, le cascate del Geirangerfjord, le case colorate di Bergen e i panorami di Stavanger.
Tra le novità più attese dell’estate 2027 torna anche la Crociera dell’Eclissi: dopo il successo straordinario dell’edizione 2026, sold out per il mercato italiano, Costa Fascinosa replicherà l’evento il 2 agosto 2027 con una nuova eclissi solare totale vissuta dal mare.
Dalle stelle delle Canarie alle atmosfere dei Caraibi, dal Mediterraneo ai fuochi di Rio, fino ai nuovi Itinerary Concept, Costa mette così l’esperienza al centro dell’itinerario: non si tratta più soltanto di scegliere dove andare, ma di decidere ciò che si desidera vivere durante il viaggio.
Interazione e operatività in dosi aggiuntive, per dare massimo respiro al confronto tra professionisti. Antonella Ferrari, Network Director Gattinoni Travel,...
Ha iniziato a diciott’anni accompagnando il suo primo gruppo e da allora non ha praticamente mai smesso di viaggiare e far viaggiare. Elisabetta Lucchiari...
SIAP presenterà il prossimo 15 settembre What’s Next, un nuovo progetto dedicato al mondo e agli operatori del Travel. La società, che da oltre quarant’anni...
Si è conclusa con una considerevole partecipazione di pubblico la sperimentazione delle aperture straordinarie serali promossa nel mese di agosto dal Ministero...