Binter esce dalla gara per Azores Airlines

A pochi giorni dall’annuncio dell’ingresso in gara di Binter per l’acquisizione di Azores Airlines, il vettore annuncia di aver abbandonato la corsa, rinunciando a partecipare al processo di privatizzazione del vettore.
Binter, come riporta preferente.com non presenterà dunque alcuna manifestazione di interesse, non entrando dunque nemmeno nella prima fase della procedura.
La scelta rappresenta una svolta rispetto all’interesse manifestato nelle scorse settimane da Binter, che però aveva già sottolineato che il vettore portoghese non rivestiva un valore strategico né offriva sinergie con le sue attuali operazioni.
Ora il processo di privatizzazione prosegue con sei degli otto candidati, cui tocca il compito di presentare le offerte non vincolanti. Solo in un secondo momento arriveranno le offerte vincolanti e le trattative con candidati selezionati.
Il governo portoghese punta a concludere la privatizzazione entro la fine dell’anno, nonostante la difficile situazione finanziaria di Azores rappresenti un ostacolo significativo per il processo di vendita.
Remo Vangelista