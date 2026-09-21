I biglietti aerei sempre più cari potrebbero innescare, nel futuro prossimo dell’aviazione, anche una crisi profonda come quella generata dalla pandemia da Covid. A disegnare questo scenario a tinte fosche è stato lo stesso amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart, intervenuto ai Portofino Talks 2026 organizzati da Philia Associates.

Secondo il numero uno della compagnia aerea, infatti, a causa del caro fuel dal 2027 si rischia un aumento dei prezzi dei biglietti aerei. “Il costo del carburante degli aerei è un terzo del biglietto - ha spiegato -, e da mesi ormai è in continua crescita. A oggi stiamo registrando un incremento di 500 milioni di euro, che inevitabilmente si ripercuoterà sui viaggiatori”.

Eberhart vede grandi difficoltà nel prossimo futuro e ha detto di confidare in un intervento pubblico. “Mi auguro che i governi europei mettano in campo degli aiuti per le compagnie, perché si prospettano scenari di crisi, dell’ordine di quella che abbiamo vissuto con il Covid” ha concluso.