Il collegamento sarà operativo dal 28 marzo 2027, ma le vendite sono già aperte. Stiamo parlando del nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Verona di Ita Airways; la rotta prevede 21 frequenze settimanali, tre al giorno, operate con Airbus A221 in orari che favoriranno i collegamenti point-to-point, compresi i viaggi di andata e ritorno in giornata, e le coincidenze via Fiumicino verso il network nazionale e internazionale di Ita.

“È una rotta fortemente voluta per rafforzare la connettività di un territorio tra i più dinamici del Paese” afferma l’a.d. e d.g. Joerg Eberhart. Il manager richiama il tessuto imprenditoriale legato al Made in Italy e l’attrattività turistica di Verona, fondata su arte, cultura ed enogastronomia: “Vogliamo accompagnare la crescita dei territori, sostenendo sia la mobilità business, sia i flussi leisure”. È soddisfatto Enrico Marchi, presidente del Gruppo SAVE: «Le tre frequenze giornaliere - dice - garantiranno un accesso comodo e capillare al principale hub italiano” favorendo competitività e attrattività dell’area veronese.