L'aeroporto di Napoli Capodichino diventerà un city airport intercontinentale, con un potenziamento dei voli lungo raggio anche verso l'Asia.

È stato presentato il masterplan del nuovo scalo partenopeo, i cui lavori saranno conclusi entro il 2035, ma nelle intenzioni di Gesac i lavori principali saranno completati già entro il 2029, senza alcuna interruzione dell'attività dell’aeroporto.

Il piano, approvato da Enac il mese scorso, prevede investimenti per oltre 250 milioni di euro, di cui 230 con risorse private, e 22 milioni di euro dalla Regione Campania per gli interventi sulla viabilità dell'area. Saranno inoltre acquisiti circa 170mila metri quadri di nuove aree destinate allo sviluppo dell'aeroporto, verrà realizzata un'area di circa 15mila metri quadri dedicata ai voli extra Schengen, nuove piazzole di sosta per gli aeromobili, una nuova area cargo-logistica e un airport hotel.

Il piano comprende, inoltre, 13 milioni di euro di interventi per la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è una crescita del traffico fino a 17,3 milioni di passeggeri l'anno al 2035.