flydubai continua a rafforzare il proprio network

Prosegue il rafforzamento del network per flydubai. La compagnia aerea ha ripristinato i collegamenti sull'85% della propria rete, dimostrando la flessibilità del proprio modello di business e la capacità di adattarsi progressivamente a un contesto operativo in evoluzione. Tale flessibilità ha permesso a flydubai di raggiungere oltre 125 destinazioni in 56 paesi.

Negli ultimi mesi, il vettore ha continuato a espandere il proprio network riattivando e lanciando collegamenti verso diverse destinazioni strategiche, tra cui Aleppo, Bengasi e Bangkok. La forte domanda da parte dei clienti ha favorito l'aumento dei voli diretti giornalieri per l'aeroporto internazionale Don Mueang (DMK) di Bangkok, passati da uno a tre, offrendo così maggiore scelta e connettività tra la Thailandia, Dubai e le altre destinazioni servite.

Il 23 settembre la compagnia espanderà ulteriormente la rete inaugurando i voli per Pokhara – la sua seconda destinazione in Nepal dopo Kathmandu – creando nuove opportunità per i viaggi, il commercio e il turismo e rafforzando ulteriormente la connettività attraverso Dubai.

“Gli ultimi mesi hanno dimostrato la solidità e la flessibilità del nostro modello di business, nonché la nostra assoluta fiducia nella resilienza di Dubai – dice Ghaith Al Ghaith, amministratore delegato di flydubai -. Nonostante le sfide del contesto operativo, ci siamo concentrati sul ripristino sicuro ed efficiente del nostro network, incrementando la capacità laddove abbiamo riscontrato domanda e aprendo nuovi mercati. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una stretta collaborazione all'interno dell'ecosistema dell'aviazione e del turismo di Dubai, guidata dalla visione lungimirante della leadership degli Emirati Arabi Uniti. Siamo incoraggiati dalla fiducia dimostrata dai nostri clienti, che si riflette negli ottimi risultati delle rotte lanciate di recente e nella domanda registrata durante l'estate. Con la stabilizzazione delle condizioni, siamo ben posizionati per ripristinare completamente la nostra rete e sostenere i crescenti flussi di viaggi, commercio e turismo attraverso Dubai nei prossimi mesi”.

Quest'estate, la compagnia aerea ha operato verso 11 destinazioni stagionali, offrendo ai clienti un accesso diretto ad alcune delle mete turistiche più ambite del Mediterraneo e oltre. Destinazioni come Bodrum, Corfù, Mykonos, Santorini e Tivat continuano a riscuotere grande successo tra i clienti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e tra i passeggeri in transito via Dubai.

“Siamo lieti di aver registrato una domanda di viaggi positiva durante l’estate su tutta la nostra rete, in particolare sulle rotte stagionali estive - spiega Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai -. Per soddisfare la crescente domanda, continuiamo a incrementare la capacità dei nostri servizi operativi tutto l’anno, inclusi quelli per Almaty, Bishkek e Tashkent”.