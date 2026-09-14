Il 2027 di Boscolo Tours porta le novità in un orizzonte equilibrato, con una programmazione con nuove destinazioni e grandi classici rivistati. Così tratteggia l’anno che verrà il direttore commerciale Salvatore Sicuso, a margine del roadshow a Milano: “Nel 2025 abbiamo raggiunto i 150 milioni di fatturato e prevediamo di chiudere il 2026 in leggera crescita, grazie alle performance importanti dell’Europa e del Sud America, che quest’anno sta andando molto bene e incrementa a doppia cifra con feedback di mercato molto buoni già da tre anni”.

Un successo che piazza sul podio le tre destinazioni di fascia alta Perù, Cile e Argentina, che non è, però, specifica Sicuso, una diretta conseguenza dell’indebolimento di Asia e Medioriente: “Si è verificato un rimescolamento e un rallentamento di destinazioni vendute del Golfo e dell’Asia via Golfo, ma adesso la Cina sta riprendendo con forza mercato”.

Avere un’offerta amplia sia su Europa, che sul medio e lungo raggio stabilizza e ripaga lo sforzo per “garantire le oltre 2000 partenze all’anno in date assicurate a prezzo bloccato, da minimo 2 a massimo 30 persone in Europa e massimo 16 in Sud America”.

Se in termini di volumi traina il core business europeo, con uno spostamento sensibile di prenotazioni su Spagna e Italia e numeri importanti da Nord Europa e Islanda, “post guerra le prenotazioni sul medio raggio sono riprese in Egitto, Marocco e Uzbekistan”. Infine, conclude Sicuso “registriamo moltissimi repeater, in media viaggiatrici cinquantenni dall’alto standing culturale e un aumento costante di single e giovani”.