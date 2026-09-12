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Tristan Delaittre nuovo d.g. dell’Hotel Eden di Roma

Tristan Delaittre nuovo d.g. dell’Hotel Eden di Roma
Tristan Delaittre

Nuovo direttore generale per l’Hotel Eden di Roma, punto di riferimento dell’ospitalità della capitale sotto le insegne di Dorchester Collection.

Dal primo ottobre a dirigere la storica proprietà sarà Tristan Delaittre, già corporate director food and beverage per Dorchester Collection. In tale posizione, ha supervisionato la strategia di ristorazione per i dieci hotel di Dorchester Collection, coordinando le varie proposte culinarie nelle differenti destinazioni del brand e guidando lo sviluppo di nuovi concept per le prossime aperture, tra cui The Alba a Dubai (2028) e Tokyo (2029).

“Avendo trascorso più di sette anni con Dorchester Collection, Tristan ha una profonda conoscenza della nostra cultura aziendale, dei nostri valori e del nostro impegno per offrire esperienze eccezionali ai nostri ospiti. La sua leadership, la passione per l'ospitalità e la dedizione all'eccellenza lo rendono la persona ideale per guidare l'Hotel Eden e il suo talentuoso team verso il futuro” dice Philippe Leboeuf, amministratore delegato di Dorchester Collection.

“Sono onorato di assumere il ruolo di direttore dell’Hotel Eden – commenta Delaittre -. Durante la mia esperienza con Dorchester Collection, ho sempre ammirato il carattere distintivo dell'hotel, la sua ricca storia e il suo straordinario team. Roma sta vivendo un periodo entusiasmante di crescita come destinazione di lusso a livello globale e l'Hotel Eden continua a rappresentare il punto di riferimento per l'ospitalità d'eccellenza in città”.

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