L’Icao commemora il 25° anniversario dell’11 settembre

L’Icao - Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, in occasione del 25° anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre, ha voluto ricordare il suo impegno per la sicurezza del trasporto aereo. “Dobbiamo onorare sia le vittime degli attacchi dell'11 settembre 2001, 2.977 persone innocenti uccise quel giorno, che tutti quanti hanno sofferto allora e continuano a soffrire in modo incommensurabile, garantendo che nulla di simile possa accadere di nuovo – ha dichiarato l’organizzazione in un comunicato -. Questa era la ferma intenzione dell'Icao subito dopo quel tragico giorno, e questo impegno rimane forte e vitale oggi come lo era allora”. Gli attentati vennero condotti dirottando quattro aerei di linea, due voli American Airlines e altrettanti della United Airlines, a bordo dei quali persero la vita 250 passeggeri e 28 degli equipaggi.