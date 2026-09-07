SIAP prepara “What’s Next”: il nuovo progetto sarà presentato il 15 settembre

SIAP presenterà il prossimo 15 settembre What’s Next, un nuovo progetto dedicato al mondo e agli operatori del Travel. La società, che da oltre quarant’anni sviluppa soluzioni per il settore, mantiene per ora il massimo riserbo, limitandosi ad anticipare che non si tratta di un semplice aggiornamento di prodotto.
Le informazioni finora condivise lasciano intravedere un’iniziativa che punta ad una profonda rivisitazione di tutti gli applicativi, focalizzandoli sui singoli processi di lavoro, con l’idea di soddisfare le esigenze in modo aperto e flessibile, aiutando i propri clienti anche a ripensare il modo in cui organizzano il lavoro quotidiano, gestiscono i flussi informativi e affrontano le sfide operative di un settore in continua evoluzione.
Uno scenario sempre più attuale per tutti i segmenti del travel, dove l’evoluzione della domanda e della tecnologia si accompagna alla necessità di aumentare efficienza, controllo e redditività, senza aggiungere complessità.
“Abbiamo sempre lavorato per anticipare il cambiamento, non per rincorrerlo. Anche quest’anno presenteremo qualcosa che nasce da questa visione: un modo nuovo di accompagnare le aziende del settore in un mercato che non smette di trasformarsi”, spiega Antonio Rosa, fondatore e membro del CdA di SIAP.
What’s Next sarà svelato il 15 settembre, nel corso di un evento digitale aperto agli operatori del settore.
Fino ad allora, SIAP preferisce non anticipare ulteriori dettagli. Una domanda, però, resta aperta: cosa c’è dietro What’s Next?
Scopri la campagna What’s Next
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