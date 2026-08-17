È un turismo in cambiamento quello che si è affacciato alle vacanze estive 2026, secondo i dati dell'Osservatorio longitudinale sulla propensione turistica degli italiani realizzato da Confturismo-Confcommercio e Swg. Secondo l’analisi, a Ferragosto sono 13 milioni gli italiani in vacanza, di cui 9 milioni si concederanno un periodo lungo e 4 milioni un soggiorno più breve. A questi andranno aggiunti altri 4,5 milioni che faranno invece una gita in giornata senza pernottamento.

“I dati di Ferragosto - ha dichiarato Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcommercio -, rivelano una tendenza più ampia. Al di là dei numeri, emergono abitudini e stili di viaggio profondamente diversificati. Sono cinque, in particolare, i profili individuati per raccontare il nuovo turismo degli italiani”.

Le abitudini di spesa e prenotazione

Il profilo più diffuso è quello definito “digital”, che riguarda circa 18 milioni di italiani. Hanno un budget elevato che ammonta a 1.389 euro a persona, fanno più vacanze durante l'estate e selezionano le mete in base ai social.

Il profilo “esterofilo” è invece formato soprattutto da under 35. Fanno vacanze lunghe all'estero, in particolare in Europa, hanno un budget medio di circa 1.244 euro e si affidano sempre più spesso alle agenzie di viaggio.

I “microvacanzieri”, 7 milioni di italiani circa, sono invece coloro che optano per soggiorni brevi, di 3-5 notti al massimo, rimanendo per lo più in Italia, preferendo pernottare in albergo e concedendosi qualche comodità in più. Cercano flessibilità nelle prenotazioni e organizzano rapidamente i propri viaggi attraverso il web con un budget di spesa medio.

Gli ultimi due profili riguardano invece un pubblico più adulto. I “silver” (9,5 milioni di italiani), hanno oltre 65 anni, fanno almeno una vacanza lunga, cercano relax, benessere ed esperienze culturali e hanno un budget medio-alto di 1.237 euro.

Gli “abitudinari”, invece, anche loro over 65, sono invece quei 4,5 milioni di turisti affezionati ogni anno agli stessi luoghi, che concentrano le ferie soprattutto ad agosto, alla ricerca di riposo e tranquillità e quindi con una propensione di spesa molto bassa.