BV Hotels & Resorts: tra nuove esperienze di viaggio e spazi rinnovati da scoprire

Ci sono luoghi che conservano intatta la propria identità e, proprio per questo, sanno reinventarsi rimanendo fedeli a se stessi. È questa la direzione che accompagna l’evoluzione di BV Hotels & Resorts, che continua a valorizzare le strutture del Gruppo attraverso nuovi progetti, ambienti rinnovati ed esperienze capaci di lasciare un’impressione duratura.
Un percorso che trova una delle sue espressioni più raffinate a Matera, al BV Quarry Matera, e che prosegue attraverso il completo rinnovamento del BV Oly Hotel di Roma.
BV Quarry Matera, la bellezza della materia
Già parte della collezione BV Hotels & Resorts, il BV Quarry Matera interpreta in modo personale il rapporto tra ospitalità e destinazione. Nei Sassi, la pietra diventa elemento architettonico e materia da vivere, in un equilibrio ricercato tra memoria e contemporaneità.
È all’interno di questa cornice esclusiva che nasce Qarsa Restaurant – Terrace & Cave, una nuova esperienza gastronomica firmata BV.
Il concept si sviluppa tra una Terrazza affacciata sui Sassi e una Cave scolpita nella roccia. Due ambienti dalla forte personalità, nei quali luce, pietra e panorama diventano parte integrante dell’esperienza.
Dalla cucina contemporanea alla selezione beverage, fino alla mixology, ogni elemento è pensato per accompagnare momenti diversi: un pranzo, una cena, oppure l’aperitivo mentre il paesaggio materano cambia colore. Gli spazi si prestano inoltre a eventi e occasioni speciali, in una dimensione che unisce gusto e atmosfera.
Qarsa diventa così una nuova espressione dell’identità del BV Quarry, dove gastronomia, architettura e territorio si incontrano in un’ ambientazione profondamente legata a Matera.
Il nuovo volto del BV Oly Hotel
Un’altra espressione di questa ricerca è il BV Oly Hotel, completamente rinnovato attraverso un intervento che ne ha ridefinito gli spazi e l’identità.
Il nuovo progetto introduce un linguaggio più contemporaneo e un’attenzione ancora più precisa alla qualità degli ambienti, dando vita a una struttura ripensata per offrire un soggiorno fresco, attuale e curato in ogni dettaglio.
Un percorso ancora tutto da scoprire
Bv Quarry Matera con il Qarsa Restaurant – Terrace & Cave e il nuovo BV Oly Hotel sono soltanto alcune delle novità che raccontano l’evoluzione di BV Hotels & Resorts. Il racconto non si ferma qui: altre sorprese sono già in serbo, tra nuovi ambienti da scoprire e modi sempre diversi di vivere le destinazioni del Gruppo.
Un invito, quindi, a guardare oltre ciò che già si conosce e a lasciarsi sorprendere ancora una volta dall’universo BV.
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