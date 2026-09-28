Aeroporto di Catania ancora chiuso fino alla mezzanotte di lunedì 28 settembre a causa della cenere vulcanica dell’Etna, ma la situazione è in costante aggiornamento. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. La decisione è legata all’emissione di cenere in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti. La Sac continua a invitare i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Si tratta del terzo giorno di stop e di disagi per il Fontanarossa, dopo un’estate condizionata dall’attività vulcanica per diverse settimane.