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Catania, aeroporto
chiuso fino alle 24
di oggi

Catania, aeroportochiuso fino alle 24di oggi

Aeroporto di Catania ancora chiuso fino alla mezzanotte di lunedì 28 settembre a causa della cenere vulcanica dell’Etna, ma la situazione è in costante aggiornamento. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. La decisione è legata all’emissione di cenere in atmosfera e alla direzione dei venti prevalenti. La Sac continua a invitare i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Si tratta del terzo giorno di stop e di disagi per il Fontanarossa, dopo un’estate condizionata dall’attività vulcanica per diverse settimane.

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